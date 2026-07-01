Angola: Le pétrole brut Brent débute sa cotation à 73,41 dollars américains.

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence du marché angolais, a ouvert le mois de juillet ce mercredi à 73,41 dollars américains, après avoir clôturé la séance précédente à 72,95 dollars américains.

Mardi, le prix du pétrole brut de la mer du Nord, pour livraison en septembre, a fluctué entre 72,66 et 74,90 dollars américains, selon le site spécialisé « investing.com ».

Les acteurs du secteur restent attentifs à l'évolution de la situation à Doha, après que l'Iran ait exclu toute discussion directe avec les hauts responsables américains dépêchés dans la région, affirmant que les échanges se feraient par l'intermédiaire de médiateurs techniques.

Ce changement de position compromet les perspectives d'un accord rapide permettant de transformer le cessez-le-feu de deux semaines en un accord de paix durable.

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Rappelons que le prix du pétrole Brent a chuté d'environ 38 % au deuxième trimestre, après une hausse d'environ 94 % au premier trimestre, enregistrant ainsi sa plus forte baisse trimestrielle depuis le recul record de 66 % observé au premier trimestre 2020.

En juin, le pétrole brut a également reculé d'environ 21 %, après une baisse de 19 % en mai, son plus fort repli mensuel depuis mars 2020, suite à la dissipation des craintes de perturbations prolongées de l'approvisionnement via le détroit d'Ormuz.