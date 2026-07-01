Angola: Superbrands met en lumière le potentiel d'innovation du pays

Le représentant de Superbrands en Angola, Pedro Vaz, a souligné mardi à Luanda le potentiel de croissance et d'innovation du marché angolais.

S'exprimant lors du 13e gala récompensant les 48 marques ayant le plus grand impact sur le marché national, il a qualifié l'Angola de référence internationale en termes d'impact, d'organisation et de présence mondiale.

Il a indiqué que l'Angola se classe actuellement 12e parmi les 90 pays où le projet de Superbrands est mis en oeuvre.

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Selon lui, ce facteur encourage davantage de marques à s'implanter en Angola, à conquérir le marché, à contribuer à l'économie et à créer des emplois.

Concernant l'événement, il a précisé que l'évaluation est réalisée auprès de consommateurs interrogés dans la rue, parmi lesquels des marques internationales, nationales et multinationales.

Pour cette édition, l'étude de marché a porté sur un échantillon d'environ 1 400 consommateurs.

Selon un responsable, les données recueillies représentent des milliers de références, permettant d'identifier les marques figurant dans le top 10 des préférences des Angolais.

L'organisation a réaffirmé son engagement à développer des critères différenciés et innovants pour chaque édition, afin de stimuler la compétitivité et la reconnaissance des marques les plus performantes sur le marché national.

Superbands est une organisation internationale qui distingue les marques d'excellence dans plus de 80 pays.

En Angola, des marques issues de secteurs d'activité très divers ont été récompensées, allant de la distribution à la banque, en passant par les produits de consommation et les marques institutionnelles.