Angola: Standard Bank salue la politique économique du gouvernement angolais

Luanda -Le président du directoire de Standard Bank Angola (SBA), Luís Teles, a salué mardi la politique macroéconomique du gouvernement angolais, soulignant qu'elle ouvre la voie à des investissements plus productifs, à la création d'emplois formels et à une plus grande résilience face à la volatilité des marchés extérieurs, notamment celle du prix du pétrole.

S'exprimant lors de l'ouverture de la première édition de SBA Economic Briefing, il a insisté sur le fait que l'Angola aborde l'année 2026 dans un contexte de stabilisation macroéconomique, avec un impact visible sur la réduction de l'inflation et une meilleure prévisibilité du cadre monétaire.

Il a affirmé que le pays dispose actuellement d'une formidable opportunité de transformation et a prédit une décennie décisive pour l'Angola.

Luís Teles a révélé que des données récentes montrent que l'économie angolaise présente des signes de reprise et de résilience, son produit intérieur brut (PIB) ayant progressé de 5,32 % au premier trimestre 2026 par rapport à la même période de l'année précédente.

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Selon lui, l'Angola bénéficie d'une réelle opportunité grâce à divers facteurs tels que l'équilibre macroéconomique, un contexte extérieur plus favorable et un potentiel de diversification.

D'après le dirigeant, la baisse de l'inflation, conjuguée à la stabilité du taux de change, crée les conditions d'une diminution des taux d'intérêt, d'une plus grande prévisibilité des investissements et d'une confiance économique accrue.

Il a toutefois reconnu que le contexte international, notamment la hausse des prix du pétrole, a amélioré les recettes fiscales, renforcé la disponibilité des devises et atténué les pressions extérieures.

« L'économie hors pétrole représente déjà plus de 80 % du PIB, ce qui démontre que le potentiel est là », a-t-il expliqué.

De son côté, l'économiste de Standard Bank pour le Mozambique et la République démocratique du Congo (RDC), Fáusio Mussá, a souligné la coordination entre les politiques budgétaire et monétaire, qui garantit la stabilité macroéconomique en Angola.

Il a prédit une année prometteuse pour l'Angola, grâce à son récent accès aux marchés internationaux de la dette, avec l'émission de quatre milliards de dollars d'euro-obligations.

Selon lui, ce montant pourrait aider l'Angola à alléger la pression du service de la dette, notamment en 2028 et 2029.

Concernant le secteur pétrolier, l'économiste a souligné que l'Angola bénéficie de la hausse des prix du pétrole, créant ainsi un environnement économique plus favorable.

« Mais dans le même temps, le pays supporte toujours des coûts élevés liés aux subventions sur les carburants, ce qui finit par atténuer les gains que cette conjoncture génère pour la nation », a-t-il conclu.