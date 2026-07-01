Angola: Une responsable politique pour l'inclusion financière afin de stimuler l'entrepreneuriat

Cacuaco — La secrétaire du Bureau politique du MPLA chargée des politiques économiques et sociales, Idalina Valente, a souligné, mardi dans la municipalité de Cacuaco, l'importance de l'inclusion financière comme instrument fondamental pour promouvoir l'employabilité et stimuler l'entrepreneuriat.

Ces déclarations ont été faites lors du séminaire sur l'entrepreneuriat, l'employabilité, l'inclusion financière et le microcrédit, organisé par le Comité des économistes du MPLA, où Idalina Valente a présenté le thème de l'« Inclusion financière ».

À cette occasion, elle a souligné que l'élargissement de l'accès aux services financiers constitue un outil essentiel pour renforcer l'autonomie économique des familles et promouvoir le développement local.

De son côté, le secrétaire du Département de l'organisation urbaine et administrative du MPLA, Moisés Alfredo, a affirmé que le succès des politiques d'inclusion financière repose également sur le renforcement de la formation professionnelle et de l'éducation financière au sein des communautés.

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Selon lui, l'acquisition de connaissances en gestion financière, en épargne et en comptabilité personnelle permet d'accroître la pérennité des petites entreprises.

Moisés Alfredo a également mis en lumière l'importance des programmes de financement public, les considérant comme des instruments stratégiques pour le développement économique et le renforcement de l'entrepreneuriat.

À cet égard, il a encouragé les participants, notamment les jeunes entrepreneurs de Cacuaco, à utiliser les programmes de microcrédit gouvernementaux pour transformer leurs projets et idées d'entreprise en initiatives génératrices d'emplois et de revenus.

Le séminaire a réuni des experts, des représentants du MPLA et des membres de la communauté de Cacuaco afin de discuter de solutions visant à promouvoir l'autonomie des familles et l'émancipation économique des communautés, en mettant l'accent sur le microcrédit comme instrument d'inclusion dans le circuit économique formel.