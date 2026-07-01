Angola: Le pays réaffirme son engagement en faveur de la santé reproductive

Luena ( — L'Angola réaffirme son engagement en faveur de la promotion de la santé sexuelle et de la prévention des grossesses précoces, deux priorités du projet régional de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Cette déclaration a été faite par la présidente du Groupe parlementaire des femmes, Teresa da Silva Neto, lors d'une série de conférences organisées à Luena, dans la province de Moxico, et consacrées à la sensibilisation à l'éducation et à la protection de l'enfance.

À cette occasion, la députée a souligné que l'éducation sexuelle complète doit être considérée comme un droit à l'information et un instrument de transformation sociale, essentiel pour permettre aux jeunes de prendre des décisions responsables, de prévenir les infections au VIH/sida et d'éviter les grossesses précoces.

Teresa da Silva Neto a insisté sur le fait que la protection de l'enfance dépasse les obligations légales, constitutionnelles et politiques des députés, et constitue également un devoir éthique, moral et communautaire.

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Elle a affirmé que cette responsabilité commence au sein des familles et doit être consolidée par des politiques publiques intégrées, humanisées et axées sur la communauté. « En prenant soin de nos enfants aujourd'hui, nous garantissons le progrès socio-économique et humain de l'Angola demain », a-t-elle déclaré.

La parlementaire a également souligné le rôle des femmes députées qui, outre leur fonction législative, assument des responsabilités de mères et d'éducatrices, ce qui leur confère une plus grande sensibilité aux besoins des familles, notamment les plus vulnérables.

Lors de l'ouverture de l'événement, le gouverneur de la province de Moxico, Ernesto Muangala, a estimé que la présence de femmes parlementaires dans la région témoigne du renforcement des liens entre l'Assemblée nationale et les communautés, et consolide leur engagement commun en faveur du bien-être social et de la défense des droits des enfants et des adolescents.

Le gouverneur a affirmé que la devise « Pour l'éducation et la protection de nos enfants » reflète une cause qui doit mobiliser toute la société, et a insisté sur le fait que la lutte contre les abus sexuels sur mineurs et la prévention des grossesses précoces exigent une action concertée entre l'État, les familles et la société.

Les actions de sensibilisation menées par le Groupe des femmes parlementaires se poursuivent ce mercredi 1er juillet avec une brigade de santé dans le quartier 4 de Fevereiro, à Luena.