Angola: Le secrétaire d'État évalue la prospection du cuivre à Moxico Leste

Cazombo — Le secrétaire d'État aux Ressources minérales, Jânio Victor, a entamé mardi, une visite dans la province de Moxico Leste afin de s'informer sur le projet de prospection du cuivre dans la municipalité de Macondo.

Pendant 24 heures, il visitera le site minier et rencontrera les autorités locales pour discuter de l'évolution du secteur minier dans la région.

Lors de cette rencontre, Jânio Victor présentera le potentiel minier de la province, ainsi que la situation des projets miniers et les capacités d'approvisionnement et de stockage des produits pétroliers.

Les autorités seront également informées du transfert de compétences dans le secteur des ressources minérales (inertes).

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Des études géologiques menées depuis quatre ans par la multinationale minière AngloAmerican dans la municipalité de Macondo indiquent la présence d'une ceinture renfermant d'importants gisements de minerai de cuivre et de cobalt.

Anglo American est une entreprise minière britannique spécialisée dans l'extraction de cuivre, de minerai de fer et d'engrais, et présente en Afrique du Sud, au Chili, au Brésil et au Royaume-Uni.

Para além da AngloAmerican, a multinacional australiana Rio Tinto possui um contrato de investimento para a exploração de metais básicos e industriais, nomeadamente zinco, cobre, cobalto, alumínio e titânio, no Cazombo, numa extensão de mais de cinco mil quilómetros quadrados.

Outre Anglo American, la multinationale australienne Rio Tinto détient un contrat d'investissement pour l'exploration de métaux de base et industriels, notamment le zinc, le cuivre, le cobalt, l'aluminium et le titane, à Cazombo, sur une superficie de plus de cinq mille kilomètres carrés.

Avec plus de 400 000 habitants et Cazombo pour capitale, Moxico Leste fait partie des trois nouvelles provinces angolaises, créées officiellement en 2024 dans le but de rapprocher les services administratifs de la population.

Située à l'extrême est de l'Angola, elle se trouve à environ 1 700 kilomètres de la capitale, Luanda. Elle est bordée par la province de Lunda-Sul au nord, celle de Moxico à l'ouest et au sud, et la RDC et la Zambie à l'est.

Neuf municipalités, notamment Caianda, Cameia, Cazombo, Lago Dilolo, Lóvua do Zambeze, Luacano, Luau, Macondo et Nana Candundo, composent la province dirigée par Crispiniano dos Santos, le premier gouverneur de la région.