Angola: Le projet « Crescer » vise à créer plus de 30 000 emplois pour les jeunes

Luanda — Le gouvernement angolais prévoit de créer plus de 30 000 emplois pour les jeunes d'ici 2029 dans le cadre de la mise en oeuvre du projet « Crescer », a annoncé mardi à Luanda le secrétaire d'État à la Planification, Luís Epalanga.

Lors d'une conférence de presse à l'issue de la 2e réunion du comité de pilotage de ce projet, destiné à promouvoir l'employabilité nationale en particulier celle des jeunes, il a précisé que, s'agissant d'une initiative récente (moins d'un an), l'accent est mis dans un premier temps sur la structuration organisationnelle et administrative.

« À ce stade, nous ne réalisons pas d'étude d'impact, mais une évaluation des progrès. D'ici décembre, nous finaliserons les procédures contractuelles et le cahier des charges afin de pouvoir, dès 2027, mettre en oeuvre des actions concrètes sur le terrain, qui se traduiront par la création effective de nouveaux emplois », a-t-il souligné.

Selon lui, plus de 50 % des offres d'emploi sont destinées aux femmes, avec une attention particulière portée aux jeunes.

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Concernant le fonctionnement du Comité de pilotage, il a précisé qu'il s'agit d'un mécanisme de coordination qui se réunit régulièrement tous les six mois afin d'évaluer les actions menées et de définir les orientations stratégiques nécessaires à leur mise en oeuvre.

D'après le secrétaire d'État, la réunion a permis d'évaluer les activités opérationnelles réalisées entre janvier et juin de cette année, en mettant l'accent sur l'achèvement des premières phases administratives et de consolidation du projet.

« Nous avons désormais les spécialistes contractuels et l'ensemble du personnel administratif en place, ce qui constitue une base solide nous permettant de passer à la phase suivante : la formalisation des contrats pour la mise en oeuvre des actions fondamentales », a-t-il expliqué.

Selon la même source, la priorité est donnée à la révision des programmes de l'Institut national de l'emploi et de la formation professionnelle (INEFOP) et de l'Institut national d'appui aux petites et moyennes entreprises (INAPEM), institutions considérées comme essentielles dans la chaîne de valeur de la formation et de l'insertion professionnelle.

Luís Epalanga a déclaré que le projet couvrira 11 provinces du pays, avec un accent particulier sur Moxico, ville qui a récemment reçu la visite du Comité de pilotage.

Il a précisé que cinq centres de formation professionnelle ont déjà été identifiés dans cette région et bénéficieront directement du soutien technique et logistique du programme. Trois de ces centres sont situés à Moxico Leste et deux à Luena, la capitale provinciale.

Les interventions prévues pour les centres de formation professionnelle sélectionnés comprendront des investissements dans les infrastructures, un accompagnement institutionnel, ainsi que des programmes de mentorat et un suivi rapproché des jeunes diplômés.

Le projet « Crescer » dispose d'un budget de 124 millions d'euros, cofinancé à hauteur de 90 millions d'euros par la Banque africaine de développement (BAD), les 34 millions restants provenant d'un don de l'Union européenne (UE) et d'une contribution financière de l'État angolais.