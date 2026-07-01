Sénégal: Budget général - Les recettes projetées à 18 286 milliards sur la période 2027-2029

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba a présenté le 30 juin 2026 à l'Assemblée nationale, le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (Dpbep) 2027-2029. Il a affirmé que la dynamique de transformation profonde de l'architecture fiscale et technologique, à travers la Stratégie de recettes à moyen terme (Srmt), devrait nous permettre de franchir le seuil communautaire de 20% de pression fiscale sur la période considérée.

«Ainsi, sur la période triennale 2027-2029, les recettes du budget général sont projetées à 18 286,0 milliards FCFA, constituées de recettes internes pour 17 654,8 milliards FCFA et des recettes externes pour 631,2 milliards FCFA », a révélé le ministre.

Selon lui, les recettes internes se sont inscrites sur une tendance haussière passant de 5 527,0 milliards FCFA en 2027 à 6 224,2 milliards FCFA en 2029, soit une progression annuelle moyenne de 6,1%. Cette évolution s'explique par les ressources attendues de la mise en oeuvre des réformes du code général des impôts et du code des douanes ainsi que de la mise en oeuvre intégrale des mesures du Pres.

Concernant les ressources externes, elles passeraient de 201,4 milliards FCFA à 220,2 milliards FCFA, soit un rythme de progression annuel de 4,6%.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Quant aux recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures, Cheikh Diba informe que les projections ont été revues à la lumière des récentes perturbations notées sur le marché pétrolier.

«Ainsi, un montant global de 703,2 milliards FCFA a été ciblé, soit 397,8 milliards FCFA en 2027, 168 milliards FCFA en 2028 et 137,4 milliards FCFA en 2029 », a fait savoir le ministre des Finances.

Les dépenses du budget général sont projetées globalement à 21 190,8 sur la période triennale composées des dépenses courantes d'un montant de 13 350,6 milliards FCFA et des dépenses d'investissement d'un montant de 7 840,2 milliards FCFA. Elles s'inscrivent sur une tendance haussière passant de 6 888,5 milliards FCFA en 2027 à 7 238,9 milliards FCFA en 2029, soit une progression annuelle moyenne de 2,5%. Cette hausse est imputable à la fois aux dépenses courantes et aux dépenses d'investissement.

Les dépenses courantes, elles, se situeraient à 4 326,3 milliards FCFA en 2029 contre 4 485,7 milliards FCFA en 2027, soit une baisse de 159,4 milliards FCFA (-3,6%) sur la période.

Il a expliqué que les intérêts sur la dette publique seraient payés à hauteur de 1 303,9 milliards FCFA en 2027 et de 1 061,4 milliards FCFA en 2029, soit une baisse de 242,5 milliards FCFA.