Sénégal: La compétitivité-prix de l'économie s'améliore en février 2026

La compétitivité-prix de l'économie sénégalaise s'est renforcée au cours du mois de février 2026, portée par une évolution favorable des prix intérieurs par rapport à ceux de ses principaux partenaires commerciaux.

Selon les données rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), le Taux de change effectif réel (Tcer) a reculé de 1,1% en variation mensuelle, traduisant une amélioration de la compétitivité des produits sénégalais sur les marchés internationaux.

Cette évolution s'explique principalement par un différentiel d'inflation favorable de 0,9%. Les prix à la consommation au Sénégal ont enregistré une baisse de 0,2%, tandis que les prix observés chez les partenaires commerciaux ont progressé de 0,7%. Cette combinaison a permis d'améliorer le positionnement des biens et services sénégalais en termes de compétitivité-prix.

L'analyse par zone géographique montre que ce gain de compétitivité est particulièrement marqué vis-à-vis des partenaires africains. Le Tcer s'est ainsi replié de 1,7% par rapport aux pays du continent, avec une amélioration de 0,7% à l'égard des Etats membres de l'Union économique et monétaire Ouest-africaine (Uemoa).

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Les échanges avec les partenaires européens affichent également une évolution favorable, le Tcer ayant diminué de 1,0%, renforçant ainsi la compétitivité des exportations sénégalaises sur ce marché stratégique.

En revanche, les relations commerciales avec les partenaires asiatiques présentent une dynamique plus nuancée. En effet, le Tcer y a reculé de 0,6%, malgré une légère appréciation du taux de change effectif nominal de 0,3%. Ce mouvement a toutefois été largement compensé par un différentiel d'inflation favorable, permettant de préserver les gains de compétitivité.

Cette amélioration de la compétitivité-prix constitue un signal positif pour l'économie sénégalaise. En favorisant une meilleure position des produits nationaux sur les marchés extérieurs, elle est susceptible de soutenir les exportations et de renforcer l'attractivité de l'économie dans un contexte marqué par les incertitudes de l'environnement économique international.