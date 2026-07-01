Addis Ababa — Le gouvernement éthiopien a désigné le tourisme comme l'un des piliers économiques fondamentaux du pays afin de s'assurer une part plus importante de l'économie touristique mondiale en pleine expansion et de préserver durablement les intérêts stratégiques nationaux, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed.

Lors d'un entretien exclusif accordé à NBC Éthiopie sur le thème « Le nouveau moteur économique », le Premier ministre Abiy a exposé la vision stratégique qui sous-tend la décision de faire du tourisme l'un des cinq secteurs économiques prioritaires de l'Éthiopie.

Le Premier ministre a décrit ce secteur comme un puissant catalyseur de croissance durable, de création d'emplois, d'investissements et de transformation nationale.

Le Premier ministre a déclaré que l'ambition première du gouvernement était de léguer aux générations futures une Éthiopie prospère, compétitive et digne.

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Il a souligné que la concrétisation de cette vision nécessitait des recherches approfondies et des délibérations politiques minutieuses afin d'identifier les secteurs capables de générer à la fois des retombées économiques immédiates et une transformation structurelle à long terme.

Pendant des décennies, l'Éthiopie s'est principalement appuyée sur l'agriculture comme pilier de son économie.

Tout en reconnaissant l'importance persistante de l'agriculture, le Premier ministre Abiy a déclaré que ce secteur, à lui seul, n'avait pas été en mesure de générer la croissance industrielle généralisée nécessaire pour transformer le paysage économique du pays.

Il a souligné que la prospérité nationale durable exigeait un modèle économique diversifié dans lequel plusieurs secteurs se renforcent mutuellement.

C'est dans le cadre de cette stratégie de développement plus large, a-t-il expliqué, que le tourisme a été identifié comme un pilier stratégique capable de stimuler la croissance dans l'ensemble de l'économie.

Soulignant l'ampleur considérable de l'industrie touristique mondiale, le Premier ministre a indiqué qu'elle générait environ 12 600 milliards de dollars américains par an.

Des pays tels que les États-Unis en tirent environ 215 milliards de dollars, l'Espagne 107 milliards de dollars, la Thaïlande 95 milliards de dollars, tandis que l'Égypte génère près de 15 milliards de dollars grâce au tourisme chaque année.

« L'Éthiopie et l'Afrique doivent se demander quelle part de cette immense richesse mondiale elles parviennent à capter », a déclaré le Premier ministre Abiy, faisant valoir que le fait d'attirer une plus grande part des recettes du tourisme international fournirait les ressources financières nécessaires pour renforcer d'autres secteurs clés de l'économie.

Il a également souligné le nombre considérable de voyageurs internationaux qui visitent chaque année les principales destinations touristiques.

La France accueille plus de 100 millions de touristes chaque année, le Mexique près de 97 millions, la Malaisie environ 40 millions, tandis que le Maroc attire près de 20 millions de visiteurs, ce qui en fait l'une des principales destinations touristiques d'Afrique.

Selon le Premier ministre, ces chiffres démontrent l'extraordinaire capacité du tourisme à générer des revenus nationaux, à créer des emplois et à renforcer la résilience économique.

Contrairement aux exportations traditionnelles, le tourisme amène les consommateurs directement dans le pays, ce qui permet aux visiteurs de dépenser leur argent pour des biens et services produits localement, sans les coûts logistiques liés à l'exportation de produits à l'étranger.

« Lorsque les touristes viennent en Éthiopie, ils apportent non seulement leur pouvoir d'achat, mais aussi des connaissances, des relations professionnelles, des opportunités d'investissement et des échanges culturels », a déclaré le Premier ministre, soulignant que le tourisme crée de la valeur dans de multiples secteurs de l'économie.

Il a ajouté que les visiteurs internationaux achètent des produits manufacturés éthiopiens, des vêtements traditionnels, de l'artisanat, des spécialités culinaires locales et des expériences culturelles, créant ainsi des marchés intérieurs immédiats pour les industries locales et soutenant des milliers de petites entreprises et d'entreprises informelles -- des artisans et producteurs d'artisanat aux vendeurs de café traditionnels et prestataires de services.

Au-delà de la génération de revenus, le tourisme constitue également une porte d'entrée importante pour les investissements directs étrangers, a noté le Premier ministre.

De nombreux visiteurs internationaux identifient des opportunités commerciales inexploitées au cours de leurs voyages et reviennent par la suite en tant qu'investisseurs, apportant des capitaux à des secteurs présentant un fort potentiel de croissance.

Les recettes touristiques constituent également des ressources essentielles pour préserver le patrimoine historique de l'Éthiopie, protéger les écosystèmes naturels, développer des destinations écotouristiques et étendre les infrastructures publiques modernes, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Abiy a en outre souligné le rôle du tourisme dans le renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale.

En voyageant à travers le pays, les Éthiopiens acquièrent une meilleure compréhension de la diversité des cultures, de l'histoire et des traditions de la nation, ce qui favorise la compréhension mutuelle, le patriotisme et un sentiment plus fort d'identité nationale commune.

« La décision du gouvernement de faire du tourisme un pilier économique stratégique est un choix national délibéré visant à garantir à l'Éthiopie la place qui lui revient dans l'économie touristique mondiale, à élargir les opportunités économiques pour sa population et à préserver les intérêts nationaux à long terme du pays », a conclu le Premier ministre.