Ethiopie: Le Premier ministre Abiy affirme que le secteur privé a joué un rôle irremplaçable dans la relance du tourisme

Addis Ababa — Le secteur privé a joué un rôle irremplaçable dans la relance actuelle de l'industrie du tourisme, a déclaré aujourd'hui le Premier ministre Abiy Ahmed.

Le Premier ministre a tenu ces propos lors d'une interview exclusive accordée à NBC Ethiopia.

Il a précisé que les initiatives au sein de l'écosystème touristique s'articulent autour de quatre piliers fondamentaux : les destinations touristiques, l'hébergement, les réseaux de transport et les infrastructures numériques.

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Au cours des sept dernières années, des résultats remarquables ont été enregistrés grâce aux initiatives phares « Dine for Sheger », « Dine for the Nation » et « Dine for Generation ».

Le projet « Dine for Sheger » a visiblement transformé Addis-Abeba, tandis que l'initiative « Dine for the Nation » a stimulé le développement dans diverses localités régionales.

Dans le cadre du programme « Dine for Generation », les projets à Arba Minch et Jimma sont en voie d'achèvement, l'inauguration du site d'Arba Minch étant prévue dans les prochains jours.

Ces initiatives nationales de grande envergure continuent d'avoir des effets tangibles et transformateurs sur les paysages urbains.

Au cours des derniers mois seulement, sept aéroports supplémentaires ont été construits, parallèlement à un vaste programme d'extension des réseaux routiers visant à améliorer l'accessibilité.

Les projets Gebeta ont joué un rôle déterminant dans la suppression systématique des goulets d'étranglement structurels et dans la résolution des contraintes de longue date qui pesaient sur le secteur touristique éthiopien.

Le Premier ministre a réaffirmé que la contribution du secteur privé avait été essentielle et irremplaçable pour permettre à ce secteur de connaître l'élan et le succès actuels.

Il a également salué le rôle prépondérant joué par la population, soulignant que l'engagement actif des communautés avait été un moteur essentiel de la mise en oeuvre sans heurts de ces initiatives nationales de développement.