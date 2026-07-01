Addis Ababa — Le développement continu des sites patrimoniaux, des palais et des destinations touristiques que le gouvernement éthiopien mène actuellement dans diverses régions vise non seulement à préserver le patrimoine, mais aussi à faire du secteur touristique un moteur économique, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed.

Le Premier ministre a souligné que les résultats concrets enregistrés dans le secteur du tourisme témoignent de l'engagement du gouvernement à agir en tant que gardien, restaurateur et conservateur du patrimoine, plutôt que comme une force de destruction.

Plus de 35 objets d'art volés et pillés en Éthiopie à différentes époques ont été récupérés, a déclaré le Premier ministre, ajoutant que le magnifique trône de l'empereur Haile Selassie serait bientôt restitué à son pays d'origine.

« Nous sommes des restaurateurs et des protecteurs du patrimoine, pas des destructeurs », a souligné le Premier ministre, expliquant qu'un soin méticuleux avait été apporté à la restauration des sites historiques dans diverses régions afin de préserver leur authenticité et leur intégrité.

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Citant des exemples concrets, il a évoqué le château de Fasilides à Gondar, qui avait souffert de négligence et de dégradation pendant un siècle. La restauration sophistiquée et minutieuse récemment achevée garantit que le palais sera préservé pour les 50 à 60 prochaines années, et restera une source de fierté nationale.

Il a également souligné que la restauration délicate des églises creusées dans la roche de Lalibela est actuellement en cours, sous la supervision d'experts internationaux.

De plus, la grotte de Sof Omar, auparavant inaccessible en raison de lacunes en matière d'infrastructures et d'autres difficultés, a fait l'objet d'une transformation majeure afin d'offrir une expérience optimale aux touristes.

La ville fortifiée de Jugol a elle aussi été magnifiquement restaurée, tout en conservant ses caractéristiques anciennes.

Évoquant le Palais national, le Premier ministre Abiy a rappelé son état d'abandon d'autrefois, caractérisé par des structures délabrées, des véhicules anciens abandonnés et une partie souterraine inondée. Aujourd'hui, il a été redonné vie pour devenir un site emblématique magnifique qui accueille des millions de visiteurs.

La restauration des véhicules d'époque du palais a nécessité des efforts considérables, a-t-il souligné, rejetant les critiques concernant la mauvaise gestion du patrimoine, qu'il a qualifiées d'infondées et déconnectées de la réalité.

Le Premier ministre a insisté sur le fait que l'approche du gouvernement en matière de développement touristique repose sur les principes de qualité et d'authenticité.

Ces sites emblématiques, tant nouvellement construits que restaurés, célèbrent la diversité de l'Éthiopie, en veillant à ce que toutes les confessions, toutes les régions et toutes les histoires soient représentées de manière équitable afin de mettre en valeur l'identité collective de la nation.

Réalisés par des professionnels tant nationaux qu'internationaux, ces projets bénéficient d'une supervision rigoureuse et de l'attention particulière des dirigeants, garantissant ainsi les normes les plus élevées en matière de construction et de restauration.

Les progrès réalisés dans le secteur du tourisme ont permis de faire découvrir avec succès les trésors de l'Éthiopie à ses citoyens et au monde entier.

Exprimant son immense satisfaction face à ces avancées, le Premier ministre Abiy a conclu que le gouvernement avait concrètement démontré son rôle de metteur en lumière et de valorisateur du patrimoine national.