Ethiopie: La Chambre des députés approuve la loi éthiopienne sur le marché du carbone

Addis Ababa — La Chambre des représentants du peuple (HPR) a ratifié aujourd'hui la proclamation relative au marché du carbone éthiopien.

Lors de sa 29e session ordinaire, la Chambre a approuvé le projet de proclamation relative au marché du carbone visant à établir un cadre juridique complet pour les échanges de quotas d'émission.

Conçue pour mettre en oeuvre la stratégie nationale du pays relative au marché du carbone (2025-2035), cette législation vise à attirer les investissements verts, à réglementer les crédits carbone et à garantir un partage transparent des recettes.

Le président de la commission permanente des affaires budgétaires, financières et de planification de la Chambre des représentants du peuple (HPR), Desalegn Wedaje, a souligné que cette loi créait un environnement particulièrement propice à la mise en oeuvre des traités internationaux ratifiés par l'Éthiopie, notamment l'Accord de Paris, qui fait date, permettant ainsi au pays de respecter ses engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

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Il a en outre expliqué qu'en tant que pays vulnérable aux effets néfastes du changement climatique, cette législation fournit le cadre juridique indispensable à la mise en oeuvre de la stratégie globale de l'Éthiopie en matière de marché du carbone.

Selon lui, ce décret met également en place les mécanismes institutionnels et la clarté réglementaire nécessaires pour favoriser des investissements verts de haute qualité et faciliter un transfert de technologies sans heurts.

La loi met en place une architecture juridique transparente pour régir les opérations d'échange de quotas d'émission de carbone, qui ne bénéficiaient pas jusqu'à présent d'une réglementation systémique adéquate, a-t-il souligné, ajoutant que cette proclamation garantira la cohérence procédurale, la transparence et l'efficacité opérationnelle en regroupant des règles et directives fragmentées au sein d'un cadre unique et unifié.

Enfin, la Chambre a approuvé le texte à la majorité, avec une abstention, le promulguant sous le nom de « Proclamation relative au marché éthiopien du carbone ».