Addis Ababa — Le projet de budget fédéral de l'Éthiopie pour l'exercice fiscal 2019 (2026/27) met fortement l'accent sur la protection des ménages à faibles revenus, la poursuite du programme de réformes économiques du pays et l'accélération d'une croissance inclusive, a déclaré aujourd'hui le ministre des Finances, Ahmed Shide, devant les députés.

En présentant aux députés de la Chambre des représentants du peuple ce projet de budget fédéral d'un montant record de 2 339 milliards de birrs, M. Shide a expliqué que ce plan de dépenses visait à consolider les acquis du programme de réforme économique endogène de l'Éthiopie tout en préservant le pouvoir d'achat des citoyens face à la hausse du coût de la vie.

« Le budget a été élaboré en accordant une attention particulière aux couches les plus défavorisées de la société et devrait avoir un impact positif sur les moyens de subsistance des familles éthiopiennes », a déclaré le ministre lors de la session parlementaire.

Le ministre a précisé que le projet de budget prévoit des subventions ciblées pour des dépenses sociales essentielles, afin de venir en aide aux ménages vulnérables et de renforcer la protection sociale.

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M. Ahmed a également indiqué que le budget visait à atténuer les pressions inflationnistes, tout en remédiant aux déséquilibres macroéconomiques de longue date grâce à une gestion budgétaire prudente.

Il a précisé que le budget s'inscrivait dans le droit fil du programme national de réforme économique (« Homegrown Economic Reform Agenda ») et du plan de développement décennal, qui ont tous deux aidé l'Éthiopie à maintenir sa résilience économique malgré les défis nationaux et mondiaux.

Le ministre a noté que l'Éthiopie prévoit une croissance économique de 10,1 % au cours du prochain exercice budgétaire, s'appuyant sur un taux de croissance annuel moyen de 6,8 % enregistré entre les exercices 2018/19 et 2023/24 et sur une expansion de 9,2 % en 2024/25.

L'économie devrait également enregistrer une croissance de 10,2 % d'ici la fin de l'exercice budgétaire éthiopien en cours, reflétant la dynamique soutenue générée par les réformes économiques globales mises en oeuvre par le gouvernement.

Le ministre des Finances a également souligné que la politique budgétaire de l'Éthiopie continuera à concilier croissance économique et bien-être social, en veillant à ce que les investissements soutiennent à la fois le développement à long terme et les besoins immédiats des citoyens.

Le projet de budget alloue plus de 1 200 milliards de birrs aux dépenses courantes, 568,2 milliards de birrs aux investissements d'équipement, 520,6 milliards de birrs aux transferts vers les régions et 14 milliards de birrs au soutien des initiatives régionales en faveur des Objectifs de développement durable (ODD).

Plus de la moitié du budget total, soit 52,9 %, est consacrée aux dépenses courantes, notamment au service de la dette, aux subventions pour les engrais et les produits pétroliers, ainsi qu'à la fourniture de services publics essentiels.

Les secteurs prioritaires bénéficiant d'allocations importantes comprennent l'éducation, la santé, les services sociaux, l'énergie, les infrastructures, l'agriculture et le développement industriel, ce qui reflète la stratégie du gouvernement visant à favoriser une transformation économique durable et à large assise.

Le ministre Ahmed a également souligné l'engagement du gouvernement à renforcer la mobilisation des recettes intérieures en élargissant l'assiette fiscale, ce qui permettra aux finances publiques de croître au rythme de l'expansion économique tout en réduisant les vulnérabilités budgétaires à long terme.

En matière de coopération internationale, le ministre a déclaré que l'Éthiopie continuerait à renforcer ses partenariats avec ses partenaires de développement tout en préservant son indépendance politique.

« Nos partenariats avec nos alliés internationaux continueront à se renforcer dans les années à venir, tout en préservant l'indépendance politique de notre pays », a-t-il déclaré, ajoutant que l'Éthiopie ne s'engagerait que dans des partenariats contribuant à la stabilité économique et à l'amélioration du bien-être de sa population.

Selon les économistes et les analystes politiques, ce projet de budget record reflète les efforts du gouvernement pour trouver un équilibre entre des investissements publics soutenus et la discipline budgétaire, dans le but de renforcer la stabilité macroéconomique tout en accélérant la transformation économique à long terme de l'Éthiopie.