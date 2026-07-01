Addis Ababa — L'Éthiopie et la Chine ont réaffirmé leur engagement à approfondir leur partenariat stratégique global, les hauts responsables des deux pays s'étant engagés à élargir la coopération entre leurs partis respectifs.

Les deux pays ont souligné la nécessité de renforcer les échanges entre leurs peuples et d'intensifier leur collaboration en vue d'atteindre leurs objectifs communs de développement.

Cet engagement a été souligné lors d'une réunion qui s'est tenue mardi entre Adem Farah, vice-président du Parti de la prospérité et directeur du Centre de coordination pour la démocratie et le développement, ayant rang de vice-Premier ministre, et l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Chen Hai.

Au cours de cette réunion, l'ambassadeur Chen a transmis un message de félicitations du Parti communiste chinois (PCC) à la suite du bon déroulement de la 7e élection législative en Éthiopie et de la victoire électorale du Parti de la prospérité.

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Dans son message, le PCC s'est dit convaincu que, sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, l'Éthiopie continuera à promouvoir la paix et la stabilité, à renforcer l'unité nationale et à accélérer son cheminement vers une prospérité et un développement durables.

Le parti chinois a déclaré que les résultats des élections reflétaient la confiance accordée par le peuple éthiopien au Parti de la prospérité et s'est dit convaincu que ce dernier continuerait à mener les efforts de transformation et de modernisation de l'Éthiopie.

Réaffirmant les relations de longue date entre les deux partis au pouvoir, le PCC s'est engagé à mettre pleinement en oeuvre les accords conclus lors de précédentes rencontres bilatérales.

Il a également exprimé sa volonté de consolider davantage ce partenariat stratégique durable afin de soutenir les aspirations de développement tant de l'Éthiopie que de la Chine.

De son côté, Adem Farah a réaffirmé l'engagement du Parti de la prospérité à approfondir la coopération avec le Parti communiste chinois, soulignant que cette collaboration s'étendrait au-delà des relations entre les partis pour englober un engagement plus large entre les gouvernements et des liens plus solides entre les peuples.

Adem a également salué le soutien constant apporté par la Chine au développement de l'Éthiopie dans de nombreux secteurs et a exprimé sa gratitude pour l'étroite coopération entretenue sur les questions d'intérêt commun.

Par ailleurs, l'ambassadeur Chen a salué les progrès réalisés par l'Éthiopie en matière de développement sous la direction du Parti de la prospérité, notamment grâce à la mise en oeuvre de la philosophie « Medemer », qui met l'accent sur la synergie, l'inclusivité et le développement collectif.

Il a souligné la présence croissante des investissements chinois en Éthiopie, notant que les investisseurs étendent de plus en plus leur engagement dans des secteurs stratégiques.

La Chine a massivement investi dans les principaux domaines d'investissement de l'Éthiopie, notamment l'exploitation minière, l'industrie manufacturière, les parcs industriels, la construction, les services et les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, a-t-il souligné.

La réunion s'est achevée par la réaffirmation, par les deux parties, de leur détermination commune à s'appuyer sur les bases solides de la coopération bilatérale, à approfondir les relations entre le Parti de la prospérité et le Parti communiste chinois, et à faire progresser davantage le partenariat stratégique global entre l'Éthiopie et la Chine.