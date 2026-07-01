Ethiopie: Plus de 563 000 élèves passent l'examen national de terminale

Addis Ababa — Le ministère de l'Éducation a annoncé qu'au total, 563 501 élèves passent actuellement l'examen national de terminale.

Le ministre de l'Éducation, le professeur Berhanu Nega, a annoncé le début de l'examen national lors d'une conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui à la bibliothèque d'Abrehot.

Lors d'une conférence de presse consacrée à l'organisation de l'examen, le ministre a indiqué que celui-ci se déroulerait selon un modèle hybride combinant les formats en ligne et sur papier.

Sur l'ensemble des candidats inscrits au baccalauréat de cette année, 62 % passeront l'examen en ligne, tandis que les autres élèves passeront la version sur papier.

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Le ministre s'est montré optimiste quant à l'augmentation des taux de réussite pour cette année scolaire, attribuant ces perspectives positives au soutien pédagogique intensif apporté aux élèves.

Il a souligné que des mesures rigoureuses restaient en vigueur pour préserver l'intégrité académique, garantissant ainsi un environnement totalement exempt de tricherie où les candidats sont évalués uniquement sur la base de leur mérite et de leurs compétences individuels.

Le directeur du Bureau de l'éducation d'Addis-Abeba, Zelalem Mulatu, a déclaré que 58 309 candidats étaient inscrits pour passer l'examen national dans la capitale.

Il a déclaré que l'examen de fin d'études se déroulerait entièrement en ligne dans tous les centres d'examen d'Addis-Abeba.