Cote d'Ivoire: Mondial 2026/Défaite face à la Norvège - Emerse Faé salue le courage des Éléphants et promet un retour plus fort

Malgré l'élimination de la Côte d'Ivoire après sa défaite (2-1) face à la Norvège en 16es de finale, le mardi 30 juin 2026, le sélectionneur des Éléphants, Emerse Faé, a livré un message empreint de dignité, de fierté et d'espoir. Refusant de réduire la prestation de son équipe au simple résultat, le technicien ivoirien a tenu à mettre en lumière l'engagement et la détermination de ses joueurs.

« Je suis dans ce monde depuis longtemps. C'est pour cela que je sais que toutes les défaites ne se résument pas simplement à un score », a déclaré le sélectionneur, estimant que ceux qui ne retiendraient que le tableau d'affichage passeraient à côté de l'essentiel.

Face à une formation norvégienne reconnue pour sa puissance, sa vitesse et sa discipline tactique, les Éléphants ont opposé une résistance de tous les instants. Selon leur entraîneur, les joueurs ivoiriens ont fait preuve d'un remarquable état d'esprit, refusant de céder malgré l'intensité de la rencontre. « Nous avons combattu avec tout ce que nous avions : avec le coeur, avec l'organisation, avec la foi et avec cet esprit qui refuse d'abandonner », a-t-il souligné, saluant une équipe qui s'est battue jusqu'au coup de sifflet final sans jamais renoncer.

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Pour le technicien ivoirien, cette défaite ne saurait effacer les valeurs démontrées sur le terrain. « Il existe des défaites qui portent en elles de la fierté. Il existe des matchs où, même sans victoire, les supporters peuvent se lever et applaudir », a-t-il affirmé, convaincu que ses joueurs méritent le respect pour leur combativité.

S'adressant aux supporters ivoiriens, Emerse Faé les a invités à ne pas céder au découragement. Il a rappelé que ses joueurs ont défendu les couleurs nationales avec honneur, se battant pour le drapeau, le maillot et l'ensemble du peuple ivoirien.

Reconnaissant la douleur provoquée par cette élimination, le sélectionneur n'a toutefois cherché aucune circonstance atténuante. « Dans le football, une victoire reste une victoire et une défaite reste une défaite », a-t-il reconnu, avant d'insister sur les enseignements que son équipe devra tirer de cette expérience.

Déterminé à regarder vers l'avenir, Emerse Faé a assuré que cette déconvenue servirait de moteur pour les prochaines échéances. « Nous apprendrons de cette défaite. Nous avancerons avec cette douleur. Et nous reviendrons plus forts », a-t-il promis.

Pour le patron de l'encadrement technique des Éléphants, cette rencontre restera avant tout le symbole d'une équipe qui n'a jamais renoncé. « La Côte d'Ivoire n'est pas une équipe qui s'arrête après une défaite. La Côte d'Ivoire se relèvera », a-t-il conclu, lançant ainsi un message d'espoir à tous les amoureux du football ivoirien.