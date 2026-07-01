Cote d'Ivoire: Élimination des Éléphants - La FIF appelle à l'unité et à continuer de soutenir l'équipe

L'aventure de la sélection nationale ivoirienne dans cette compétition internationale a pris fin le mardi 30 juin 2026. Au lendemain de l'élimination des Éléphants, le président de la Fédération ivoirienne de football (Fif), Yacine Idriss Diallo, a adressé un message de reconnaissance, de dignité et d'espoir, invitant les Ivoiriens à rester mobilisés derrière leur équipe nationale.

Tout en reconnaissant la déception suscitée par cette sortie prématurée, la Fif estime que ce résultat ne saurait occulter les efforts consentis par les joueurs tout au long du tournoi. « Certes, l'élimination est douloureuse, mais elle ne saurait effacer les immenses efforts, le courage, la détermination et le patriotisme dont nos joueurs ont fait preuve », souligne le communiqué.

L'instance dirigeante du football ivoirien a tenu à saluer l'ensemble des acteurs ayant contribué au parcours des Éléphants. Des joueurs à l'encadrement technique, médical et administratif, en passant par les collaborateurs restés dans l'ombre, tous ont été félicités pour leur engagement et leur dévouement au service des couleurs nationales.

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La Fif a également exprimé sa profonde gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara, qualifié de « premier des Éléphants », pour son soutien constant et l'attention particulière qu'il a accordée à la sélection nationale durant toute la compétition. Cet accompagnement des plus hautes autorités de l'État est présenté comme un précieux encouragement pour l'équipe.

Le message de reconnaissance s'est également adressé au peuple ivoirien, aux supporters présents dans les stades, à la diaspora ainsi qu'à tous les amoureux du football ivoirien. Selon la fédération, les prières, les encouragements et le soutien manifestés tout au long de la compétition ont constitué une véritable source de motivation pour les joueurs.

Au-delà de la déception, la Fif assure que cette élimination servira de leçon pour préparer les prochaines échéances. Elle promet de poursuivre son travail avec davantage de rigueur, d'humilité, de discipline et de détermination afin de bâtir une équipe encore plus performante et compétitive.

En conclusion, la Fédération ivoirienne de football lance un appel à l'unité nationale autour des Éléphants. Elle exhorte les Ivoiriens à continuer de soutenir leur sélection, estimant que c'est dans les moments difficiles que l'équipe a le plus besoin de l'appui de toute la Nation.

Malgré cette désillusion, la Fif affiche sa confiance en l'avenir et nourrit l'ambition de voir les Éléphants revenir plus forts lors des prochaines compétitions.