Cote d'Ivoire: Mondial 2026 - Koné Inoussa, un supporter hors du commun

Il a marqué les esprits le mardi 30 juin 2026, sur sa ligne de transport Adjamé-Bingerville. Il dit s'appeler Koné Inoussa et est apprenti dans un minicar de transport en commun, communément appelé « gbaka » en Côte d'Ivoire.

Il croyait si fortement à la « qualification historique des Éléphants », pour reprendre ses propres mots, qu'il a décidé de rompre avec le code vestimentaire habituel de son milieu de travail.

Tiré à quatre épingles, Inoussa a effectué son trajet habituel à maintes reprises, affrontant la boue et les immondices qui jonchent la gare routière d'Adjamé. Sans compter les mares boueuses qui stagnent par endroits à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale économique ivoirienne pendant 72 heures.

Koné Inoussa est optimiste ; sa fibre patriotique est contagieuse en ce jour où la Côte d'Ivoire joue son destin face à la Norvège d'Erling Haaland. Quel que soit le résultat final, Inoussa aura, lui aussi, marqué les esprits en orange.