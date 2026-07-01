Congo-Kinshasa: À Mambasa, les leaders d'opinion s'unissent contre la désinformation, frein à la lutte contre Ebola

Au territoire de Mambasa (Ituri), la lutte contre les fausses informations est désormais une priorité pour les forces vives locales. À l'issue d'une formation organisée par la MONUSCO, une soixantaine de leaders communautaires se sont engagés le week-end dernier à barrer la route à la désinformation, un fléau qui exacerbe l'insécurité liée aux rebelles ADF et sabote la riposte médicale contre l'épidémie d'Ebola.

Organisée à Mambasa-centre par la Section des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO, cette session a réuni des chefs coutumiers, des acteurs de la société civile, des délégués de la jeunesse et des agents de l'État. Les participants ont analysé les rouages de la désinformation et mesuré l'ampleur de ses dégâts réels.

Dans une région déjà meurtrie par les violences des rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF), les fausses rumeurs ont de lourdes conséquences humaines et matérielles.

Jeanne Harija, leader communautaire, en témoigne avec gravité :

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« Quand il y a désinformation, il y a risque de morts, ça augmente d'ailleurs l'insécurité. Avec cette formation, ça va nous aider à chaque fois à vérifier l'information qu'on a reçue ».

Briser le mythe du « business » autour du virus Ebola

Le second défi majeur de cette mobilisation concerne la santé publique. La désinformation alimente une profonde méfiance de la population vis-à-vis des équipes médicales chargées de stopper l'épidémie d'Ebola.

Omba Hemedi, président de la jeunesse du territoire de Mambasa, appelle à une prise de conscience collective :

« On dit que le virus Ebola, c'est du business. Or, on voit des gens mourir. Ce qui peut nous aider, nous ici à Mambasa, ce n'est pas de croire à toutes ces fausses informations, et aussi de prendre des précautions pour que le mal ne nous arrive pas ».

Vers la création d'une « brigade locale » anti-infox

Bien décidés à passer à l'action pour soutenir les efforts du gouvernement et de ses partenaires, les participants ont pris des résolutions concrètes :

Campagnes de sensibilisation : Engagement à éduquer les communautés pour rétablir la confiance envers les équipes sanitaires de la riposte.

Brigade de vigilance : Les jeunes ont officiellement proposé la mise en place d'une brigade locale de lutte contre la désinformation. Ce réseau citoyen aura pour mission de traquer les fausses rumeurs afin de contribuer à la restauration de la paix et au renforcement de la sécurité dans la région.