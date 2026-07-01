Togo: Dynamique togolaise et mondiale

1 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Le ministère des Ressources animales a validé un programme destiné à éliminer la rage d'ici 4 ans. La FAO et l'Institut Pasteur apportent leur appui.

Selon les données officielles, le Togo a enregistré au premier semestre 2025 un total de 489 cas de morsures animales, 131 cas suspects de rage, dont trois confirmés, ainsi que douze décès.

On estime que la rage est responsable d'environ 59 000 décès annuels dans le monde, principalement en Asie et en Afrique, le plus souvent suite à une morsure par un chien enragé. Ces décès s'expliquent par l'absence de mesures de contrôle de la maladie chez le chien et par les grandes difficultés d'accès à la prophylaxie post-exposition pour les populations les plus vulnérables.

Selon l'OMS, 40% des victimes ont moins de 15 ans.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La rage peut être prévenue efficacement par la vaccination si celle-ci est entreprise précocement après une exposition à un animal infecté.

La rage figure sur la Feuille de route pour les maladies tropicales négligées 2021-2030, qui fixe comme objectif de mettre fin aux décès humains dus à la rage transmise par les chiens à l'horizon 2030, dans le cadre de la stratégie « Zero by 30 ».

Le plan togolais s'inscrit donc pleinement dans cette dynamique mondiale.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.