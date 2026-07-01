Togo: Dynamique togolaise et mondiale

Le ministère des Ressources animales a validé un programme destiné à éliminer la rage d'ici 4 ans. La FAO et l'Institut Pasteur apportent leur appui.

Selon les données officielles, le Togo a enregistré au premier semestre 2025 un total de 489 cas de morsures animales, 131 cas suspects de rage, dont trois confirmés, ainsi que douze décès.

On estime que la rage est responsable d'environ 59 000 décès annuels dans le monde, principalement en Asie et en Afrique, le plus souvent suite à une morsure par un chien enragé. Ces décès s'expliquent par l'absence de mesures de contrôle de la maladie chez le chien et par les grandes difficultés d'accès à la prophylaxie post-exposition pour les populations les plus vulnérables.

Selon l'OMS, 40% des victimes ont moins de 15 ans.

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La rage peut être prévenue efficacement par la vaccination si celle-ci est entreprise précocement après une exposition à un animal infecté.

La rage figure sur la Feuille de route pour les maladies tropicales négligées 2021-2030, qui fixe comme objectif de mettre fin aux décès humains dus à la rage transmise par les chiens à l'horizon 2030, dans le cadre de la stratégie « Zero by 30 ».

Le plan togolais s'inscrit donc pleinement dans cette dynamique mondiale.