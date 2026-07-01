Togo: Le chemin de Damas

1 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Les entreprises togolaises du secteur textile sont invitées à participer au prochain NASTEX à Damas (Syrie).

La Chambre de commerce et d'industrie(CCI) s'est déclarée prête à accompagner la délégation et les éventuels exposants.

La situation sécuritaire est convenable à Damas, mais la prudence reste de mise.

NASTEX est le Syria International Textile Exhibition, un salon international consacré au textile, à l'ameublement, à la décoration intérieure, aux machines textiles, aux matières premières et aux technologies industrielles.

L'édition 2026 doit se tenir du 18 au 21 juillet après un report de la date initiale prévue en avril. Le report a été annoncé en raison de développements régionaux et de difficultés logistiques touchant le transport aérien et maritime.

La Syrie sort d'une guerre civile de plus d'une décennie. Le pays tente de retrouver la stabilité et a désespérément besoin d'ouverture économique.

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