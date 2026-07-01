Gabon: Port-Gentil - Pour ses 73 ans, Féfé Onanga revient sur son coma et lance un appel au Président Oligui Nguema

À l'occasion de son 73e anniversaire, célébré entouré de ses proches, l'homme politique Féfé Onanga a témoigné de son rétablissement après 15 jours de coma. Il en a profité pour interpeller le Chef de l'État sur l'avenir des jeunes de son mouvement et sur la situation du Lycée d'État de Port-Gentil.

« La mort m'a chassé ». C'est par ces mots forts que Féfé Onanga a choisi de revenir sur l'épreuve qu'il vient de traverser. À l'occasion de son 73e anniversaire, célébré en compagnie de ses proches, l'homme politique s'est confié sur les 15 jours qu'il a passés dans le coma.

Il a rendu grâce à Dieu pour lui avoir accordé une nouvelle année de vie. Il a placé cette renaissance sous le signe de la gratitude et de l'engagement.

Un plaidoyer pour la jeunesse de son groupe

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Profitant de cette célébration, Féfé Onanga a adressé un message direct au Président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema.

Il a attiré l'attention du Chef de l'État sur la situation des jeunes du groupe qui porte son nom. Ces derniers, a-t-il rappelé, avaient apporté leur soutien à sa candidature. L'ancien ministre a plaidé pour qu'ils soient davantage pris en considération et qu'ils bénéficient de réelles opportunités d'insertion et de promotion.

Inquiétude pour le Lycée d'État de Port-Gentil

L'homme politique est également revenu sur la situation du Lycée d'État de Port-Gentil. Sans entrer dans les détails, il a exprimé ses préoccupations concernant cet établissement emblématique de la capitale économique.

Il a appelé les autorités compétentes à s'y intéresser de près, afin de garantir aux élèves des conditions d'apprentissage à la hauteur de leurs ambitions.

Entre témoignage personnel et prises de position citoyennes, ce 73e anniversaire a ainsi pris une résonance bien au-delà du cadre familial.