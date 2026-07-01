Maroc: Botola Pro - Un avant dernier acte décisif pour la course au titre et le maintien

La Botola Pro D1 « Inwi » de football entame, jeudi, son avant-dernier acte avec les matchs de la 29e journée qui sera décisive pour la course au titre et le maintien.

Le Maghreb Fès, leader avec 55 points, jouera chez le Kawkab Marrakech (9e, 34 pts) avec l'ambition de défendre sa position de leader pour se rapprocher du sacre.

Les « Tigres jaunes » abordent ce duel avec un moral au beau fixe après avoir renversé la situation en tête du classement lors de la 28e journée.

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L'AS FAR, 2e avec 54 unités, sera en déplacement chez le COD Meknès (10e, 33 pts) avec en ligne de mire la victoire pour maintenir la pression sur le leader, dans l'attente d'un faux pas du Maghreb Fès qui pourrait redistribuer les cartes de la course au titre.

La Renaissance Berkane (3e, 51 pts) affrontera le Wydad Casablanca (5e, 43 pts) avec l'objectif de signer une victoire et réduire l'écart avec le leader pour rester dans la course au titre, tandis que le Wydad est en quête d'un résultat positif pour retrouver son équilibre après sa baisse de régime lors des dernières journées.

Le Raja Casablanca (4e, 50 pts) accueille le Hassania Agadir (11e, 32 pts) pour préserver ses chances dans la compétition face à une équipe du Souss qui cherche, elle aussi, à consolider sa position et à s'éloigner davantage de la zone de relégation

Au milieu du tableau de classement, la Renaissance Zemamra (12e, 31 pts) reçoit le FUS Rabat (7e, 36 pts) pour décrocher les trois points de la victoire et retser loin de la zone de danger, tandis que l'équipe de la capitale aspire à conforter sa place et pourquoi pas intégrer le Top 5.

L'Ittihad Tanger (8e, 36 pts) sera le hôte de l'Union Touarga (15e, 25 pts) dans un match où les ambitions divergent entre une équipe cherchant à finir la saison dans une position confortable et une autre qui doit impérativement gagner pour éviter la relégation.

En bas du classement, l'Olympique Dcheira (13e, 29 pts) croisera le fer avec l'Olympic Safi, lanterne rouge avec 21 unités, dans un duel majeur pour le maintien.

L'Union Yaacoub El Mansour (14e, 26 points) accueille le Difaa El Jadida (6e, 39 pts) avec l'objectif de décrocher trois précieux points pour essayer de prolonger son maintien en première division.