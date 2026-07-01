Maroc: Célébration à Rabat du 10e anniversaire du partenariat stratégique sino-marocain

L'Ambassade de Chine au Maroc a organisé, mardi à Rabat, une réception en célébration du 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique sino-marocain, en présence d'une pléiade de personnalités marocaines et étrangères de divers horizons.

Cet événement a offert l'opportunité de mettre en avant l'excellence et la profondeur des relations unissant le Royaume du Maroc et la République Populaire de Chine.

A cette occasion, l'ambassadrice de Chine au Maroc, Yu Jinsong, a souligné que Rabat et Pékin sont unis par des liens d'amitié de longue date, notant que la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Chine en 2016 a marqué un jalon majeur dans les relations sino-marocaines.

Lors de cette visite du Souverain en Chine à l'invitation du Président Xi Jinping, les dirigeants des deux pays ont décidé d'établir « un partenariat stratégique fondé sur le respect mutuel, l'égalité et les bénéfices réciproques », ce qui a donné une nouvelle impulsion aux relations bilatérales, a-t-elle indiqué.

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Au cours des dix dernières années, « notre coopération pragmatique a franchi un double cap symbolique », a-t-elle poursuivi, rappelant qu'en 2025, le volume des échanges commerciaux bilatéraux a dépassé les dix milliards de dollars, faisant de la Chine le troisième partenaire commercial du Maroc et son premier partenaire en Asie.

Se félicitant de la coopération fructueuse entre les deux pays dans les différents domaines économique, social, éducatif et culturel, la diplomate chinoise a fait remarquer que son pays accorde une grande importance à son amitié avec le Maroc et « souhaite ouvrir, avec le Royaume, une nouvelle décennie d'or ».

Elle a, par la même occasion, réaffirmé la volonté de Pékin de promouvoir davantage les relations distinguées entre les deux pays pour ériger le partenariat sino-marocain en un exemple de coopération Chine-Afrique, Chine-pays arabes et Sud-Sud.

De son côté, l'Ambassadeur, Directeur général des Affaires politiques internationales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Fouad Yazourh, a indiqué que cette année revêt une signification particulière, puisqu'elle marque le 10e anniversaire d'un partenariat stratégique « qui traduit l'ambition commune des deux pays d'avancer ensemble ».

Cette année, a-t-il poursuivi, marque aussi le 10e anniversaire de la visite d'État de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en République Populaire de Chine, « une visite historique qui a constitué un tournant décisif dans les relations maroco-chinoises, leur conférant une dimension stratégique plus ambitieuse, plus structurée et résolument tournée vers l'avenir ».

Selon le diplomate, ce partenariat a été davantage consolidé par la visite au Maroc du Président Xi Jinping, en novembre 2024, au cours de laquelle il a été reçu sur Hautes Instructions Royales par SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan.

D'une portée politique et symbolique considérable, cette visite témoigne de l'attention particulière que les autorités chinoises accordent à leur partenariat avec le Maroc et de la place privilégiée « qu'occupe le Royaume dans la vision chinoise de coopération avec l'Afrique, le monde arabe et l'espace méditerranéen », a relevé M. Yazourh.

Il s'est aussi félicité de l'établissement d'un mécanisme de Dialogue Stratégique entre les ministères des Affaires Étrangères des deux pays qui a constitué une avancée majeure dans « l'architecture institutionnelle des relations bilatérales.

Ce mécanisme traduit la maturité et la profondeur du partenariat maroco-chinois, en ce sens qu'il offre un cadre privilégié de concertation et de coordination, a-t-il soutenu, estimant que les relations entre les deux pays, fondées sur une confiance politique mutuelle, une volonté partagée de consolider le dialogue, le développement et la coopération mutuellement bénéfique, ainsi que sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats, se distinguent par leur constance, leur stabilité et leur caractère résolument stratégique.

La cérémonie a été marquée par l'émission d'un timbre-poste commémoratif mettant à l'honneur les liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays.