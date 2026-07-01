Maroc: Bourse de Casablanca - Les tops et les flops à la mi-séance

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de mercredi :
Plus fortes baisses :
- Cosumar (-4,66% à 196,5 DH),
- Cartier Saada (-4,51% à 27,5 DH),
- Minière Touissit (-3,3% à 4.400 DH),
- Med Paper (-2,99% à 25 DH),
- Disty Technologies (-2,89% à 336 DH).
Plus fortes hausses :
- CTM (+5,95% à 890 DH),
- Mutandis SCA (+5,05% à 239 DH),
- Microdata (+3,87% à 779 DH),
- Colorado (+2,94% à 79,80 DH),
- Aradei Capital (+2,83% à 421,6 DH).