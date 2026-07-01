Maroc: Mondial 2026 - Royal Air Maroc renforce son dispositif aérien vers Houston pour accompagner les supporters des Lions de l'Atlas

Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, mercredi, le renforcement de son dispositif exceptionnel de transport aérien à destination de Houston (Texas), à la suite de la qualification de l'Équipe nationale de football pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

« Royal Air Maroc déploie un programme aérien exclusif entre Casablanca et Houston. La Compagnie mobilise au total 12 vols directs reliant les deux villes, offrant une capacité de plus de 3.000 sièges, afin d'assurer le transport des supporters marocains dans les meilleures conditions de sécurité et de confort. Ces vols marquent une première pour Royal Air Maroc, qui desservira à cette occasion, la ville de Houston pour la première fois », indique un communiqué de RAM.

Les billets sont proposés à un tarif fixe de 10.000 DH TTC en classe économique, aller-retour, non modifiables et non remboursables. Ils ont été mis en vente ce mercredi 1er juillet 2026 à 10H00, dans les agences commerciales de Royal Air Maroc au Maroc ainsi que sur le portail dédié « https://golions.royalairmaroc.com ».

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Après avoir assuré le déplacement de milliers de passionnés lors des précédentes rencontres de la compétition, Royal Air Maroc déploie ce nouveau pont aérien afin de permettre aux supporters d'accompagner les Lions de l'Atlas lors de leur prochaine rencontre face au Canada, prévue le samedi 4 juillet à Houston (Texas).