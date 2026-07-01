Cote d'Ivoire: Mondial 2026 - Sortis par la Norvège, les Éléphants s'envolent la tête haute

Éliminée en seizièmes de finale par la Norvège (1-2), la Côte d'Ivoire quitte la Coupe du Monde avec des regrets, mais surtout une certitude : cette jeune génération a brisé un plafond de verre historique en s'extirpant des poules pour la première fois. Portés par un Amad Diallo étincelant, les Éléphants ont pris date pour l'avenir.

La bataille de Dallas n'efface pas l'histoire

Le tableau d'affichage du Dallas Stadium est cruel (1-2), mais il est menteur. En tombant face à la Norvège lors de ce premier tour à élimination directe, la Côte d'Ivoire a certes dit adieu à son rêve américain, mais elle a validé son acte de naissance sur la scène mondiale.

Là où les précédentes glorieuses générations avaient buté à trois reprises au premier tour, les hommes d'Emerse Faé ont enfin franchi le cap. Sortis vivants du Groupe E, ces Éléphants-là ont écrit la première ligne de leur propre mythologie.

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« Nous sommes vraiment fiers de ce que nous avons accompli », a confié Amad Diallo. « Nous avions l'équipe la plus jeune du tournoi. Ne jamais avoir dépassé les poules par le passé et y parvenir aujourd'hui, c'est une immense fierté. »

Amad Diallo, le facteur X

Entré en cours de jeu pour secouer un bloc ivoirien en manque d'inspiration, l'ailier de Manchester United a transformé le second acte en show personnel. Du rythme, du piquant, et surtout ce frisson à la 74e minute : un une-deux d'école avec Nicolas Pépé conclu par un enchaînement clinique pour l'égalisation.

Son deuxième but dans la compétition (après celui inscrit face à l'Équateur en phase de poules) confirme son changement de dimension à seulement 23 ans.

« Marquer ce but, c'est un rêve de gosse qui se réalise », s'est ému Diallo. « Jouer sur la plus grande scène du monde et marquer, c'est de la folie. À l'arrivée, même si on perd le match, on a quand même gagné quelque chose. »

Les promesses d'une relève pressée

Si l'élimination laisse un goût amer, le football africain retient la manière. Dans ce Mondial à 48 équipes, la Côte d'Ivoire a affiché un visage séduisant : de la vitesse, du culot et une verticalité rafraîchissante. Entre l'expérience d'un Pépé retrouvé et l'éclosion de Diallo, la relève a prouvé qu'elle avait le niveau international dans les jambes.

Ce Mondial 2026 ne ressemble pas à un point final, mais plutôt au premier chapitre d'une longue histoire. Ce jeune groupe rentre à Abidjan les valises pleines d'expérience. Les Éléphants ont échoué à Dallas, mais ils ont replacé la Côte d'Ivoire sur la carte du football mondial. Et ça, personne ne pourra leur enlever.