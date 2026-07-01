Afrique: CAN Féminine 2026 - Le Maroc veut enfin briser le plafond de verre

Deux fois finalistes malheureuses en 2022 et 2024, les Lionnes de l'Atlas lancent « leur » TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, le 26 juillet prochain face au Kenya. Devant leur public, les joueuses de Jorge Vilda n'ont qu'une obsession : transformer l'argent en or et s'asseoir sur le trône continental.

Surnom : Les Lionnes de l'Atlas

Les Lionnes de l'Atlas Participations : 5

5 Dernière participation : 2024

2024 Meilleur résultat : Finaliste (2022, 2024)

Finaliste (2022, 2024) Classement FIFA : 64e (juin 2026)

64e (juin 2026) Classement CAF : 4e (juin 2026)

4e (juin 2026) Sélectionneur : Jorge Vilda

Comment l'équipe s'est qualifiée

Pays hôte de cette TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2026, le Maroc a validé son billet d'office. Portées par des investissements massifs ces dernières années, les Marocaines confirment leur nouveau statut de place forte émergente du football féminin africain.

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Depuis l'édition 2022 organisée à domicile, la sélection a franchi un cap XXL sur les scènes continentale et internationale. Au programme : deux finales de CAN consécutives et un huitième de finale historique lors de leur première Coupe du monde en 2023. Un exploit sans précédent pour le football marocain.

Le sélectionneur : Jorge Vilda

Nommé à la tête des Lionnes de l'Atlas en octobre 2023, le technicien espagnol a débarqué avec un CV XXL et une immense expérience internationale. Réputé pour sa rigueur tactique, Vilda prône un jeu basé sur une possession structurée, un pressing haut et des transitions ultra-rapides.

Le Madrilène a su façonner l'identité de jeu marocaine en trouvant le parfait équilibre entre cadres d'expérience et jeunes pépites. En insistant sur l'aspect mental et la culture de la gagne, il maintient le Maroc au premier plan africain.

La joueuse à suivre

Ghizlane Chebbak (35 ans, milieu de terrain)

À 35 ans, Ghizlane Chebbak reste le coeur battant du Maroc et l'une des figures de proue de l'histoire du football africain. La capitaine des Lionnes de l'Atlas brille par sa vision du jeu hors norme et sa science du tempo. Malgré son positionnement au milieu, elle conserve un impact clinique face au but.

Véritable patronne du vestiaire et leader par l'exemple, Chebbak est la boussole de cette équipe et une source d'inspiration pour la nouvelle génération. Son leadership sera la clé de voûte des ambitions marocaines.

Le Maroc à la CAN

Après des débuts discrets en 1998, le Maroc a opéré un retour fracassant au premier plan. En 2022, portées par leur public, les Lionnes signent leur premier coup d'éclat en atteignant la finale (défaite face à l'Afrique du Sud), avant de récidiver lors de l'édition suivante. Une régularité qui prouve leur installation définitive dans le gratin africain.

Cette montée en puissance est le fruit d'un travail de fond et d'une stratégie à long terme pilotée avec succès par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Le saviez-vous ?

Lors du Mondial 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, le Maroc est devenu la toute première nation arabe de l'histoire à se hisser en huitièmes de finale d'une Coupe du Monde Féminine.

Perspectives à la Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2026

Après deux échecs consécutifs sur la dernière marche, les Lionnes de l'Atlas abordent cette CAN féminine 2026 à domicile avec un objectif unique et assumé : décrocher la première couronne continentale de leur histoire.

Poussées par leur public et fortes de l'expérience emmagasinée ces quatre dernières années, les Marocaines ont toutes les cartes en main pour briser la malédiction des finales. Avec un effectif talentueux et un staff rompu au très haut niveau, le Maroc sera, à coup sûr, le grand épouvantail du tournoi.