Sénégal: La croissance économique arrêtée à 6,3% en 2024

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié un rapport sur les comptes nationaux semi-définitifs de 2024 et définitifs de 2023.

Par ailleurs, la croissance de l'économie hors agriculture et hors pétrole s'établit à 4,0% en 2024 contre 3,6% en 2023. En 2024, renseigne l'Ansd, les dépenses de consommation finale ont enregistré une augmentation de 4,4% en volume, après 5,6% en 2023.

Ce ralentissement résulte notamment de celui des dépenses de consommation marchande du secteur privé (y compris les Isblsm (3,5% après 5,3% . Il est limité par un relèvement de la consommation finale des administrations publiques de 8,5% après 7,1% en 2023.

En volume, la formation brute de capital fixe (Fbcf s'est repliée de 8,2% en 2024 contre une progression de 7,4% en 2023. Cette évolution est consécutive à la diminution concomitante de ses composantes privée (-4,6% et publique (-19,8%. Au titre des échanges extérieurs de biens et services (en volume, les exportations se sont bonifiées de 20,8% en 2024, après une baisse de 5,6% en 2023.

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En parallèle, ajoute l'Ansd, l'évolution des importations est passée de 2,1% en 2023 à -2,5% en 2024. Le taux d'épargne nationale s'est légèrement amélioré passant de 17,7% du Pib en 2023 à 18,9% en 2024, soit une progression de 1,2 point de pourcentage. Le taux de croissance de l'économie mondiale s'est établi à 3,2 % en 2024, après 3,3% en 2023 2 consécutif à l'assouplissement des politiques monétaires et à la reprise de la demande intérieure.

Dans plusieurs économies, la croissance économique est restée stable à 1,7% en 2024. La légère décélération de l'activité économique américaine (2,8% en 2024, après 2,9% en 2023) a été compensée par le redressement de celle des pays de la zone euro où la croissance du Produit intérieur brut (PIB) est passée de 0,4% en 2023 à 0,8% en 2024.

Au sein des pays émergents et en développement, l'activité économique a affiché un taux de croissance de 4,2% en 2024, contre 4,4% en 2023, traduisant un léger ralentissement. En Afrique subsaharienne, le taux de croissance du Pib est passé de 3,6% en 2023 à 3,8% en 2024.

Cette progression reflèterait notamment une réduction de l'impact des chocs météorologiques sur les activités économiques, contribuant ainsi au dynamique de croissance dans la région.