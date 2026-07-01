La Société Ivoirienne de Banque (SIB) mettra en paiement, le 31 juillet 2026, au titre de l'exercice 2025, son dividende annuel brut de 21,250 milliards de FCFA, a annoncé la direction générale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est coté cet établissement bancaire depuis le 27 octobre 2016.

Avec un capital comportant 50 millions d'actions, le dividende brut par action se situe à 425 FCFA. Sur ce montant, il sera appliqué un impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) de 12% pour les personnes physiques, correspondant à un dividende net par action de 374 FCFA et 10% pour les personnes morales, soit un dividende net par action de 382,5 FCFA.

Selon les responsables de la BRVM, la date de fermeture des registres étant fixée au vendredi 31 juillet 2026, le titre SIB Côte d'Ivoire cotera ex-dividende à partir du jeudi 30 juillet 2026. En clair, les investisseurs qui souhaitent acquérir encore des actions SIB Côte d'Ivoire, ont jusqu'au mercredi 29 juillet 2026 pour le faire. Passé ce délai, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation seront annulés par les dirigeants de la BRVM.

A l'issue de l'exercice 2025, la Société Ivoirienne de Banque (SIB) a réalisé un résultat net de 56 milliards de FCFA contre 50,23 milliards de FCFA en 2024, soit une hausse de 11%.

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Son total bilan s'est élevé à 1 882 milliards de FCFA contre 1 685,24 milliards de FCFA en 2024, soit une progression de 12%.

Durant la période sous revue, la banque a consenti à sa clientèle des crédits de 1 227 milliards de FCFA contre 1 101 milliards de FCFA en 2024 (+11%). Les dépôts de cette clientèle se sont à 1503 milliards de FCFA contre 1 399 milliards de FCFA en 2024 (+7%).

Quant au produit net bancaire, il avait progressé de 6%, s'établissant à 108,663 milliards de FCFA contre 102,763 milliards de FCFA en 2024.

A fin décembre 2025, les frais de gestion de la banque se sont élevés à 41,9 milliards de FCFA contre 40,1 milliards de FCFA en 2024, soit une hausse de 4%. Selon la direction de la banque, cette maîtrise opérationnelle a permis une amélioration notable du coefficient d'exploitation, qui se renforce de 46 points de base pour atteindre 38,6% à fin décembre 2025, renforçant ainsi la compétitivité de l'établissement et sa capacité à créer durablement de la valeur.

Concernant le résultat brut d'exploitation, il a connu une hausse de 7%, passant de 62,6 milliards de FCFA en 2024 à 66,7 milliards de FCFA en 2025.

Le coût du risque s'est amélioré de 30%, en se situant à 3,6 milliards de FCFA contre 5,2 milliards de FCFA en 2024.

Pour sa part, le résultat d'exploitation a enregistré une progression de 7%, à 63,1 milliards de FCFA contre 57,4 milliards de FCFA en 2024.