Afrique de l'Ouest: BRVM - Orientation haussière des principaux indicateurs de la Bourse ce mercredi 1er juillet 2026

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 1er juillet 2026, les principaux indicateurs de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu une orientation haussière contrairement à la séance de la veille.

La valeur des transactions s'est ainsi établie à 2,027 milliards de FCFA contre 1,287 milliard de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle connait une augmentation de 164,375 milliards, en s'établissant à 17 623,550 milliards de FCFA contre 17 459,175 milliards de FCFA le mardi 30 juin 2026.

Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle enregistre aussi une hausse de 35,74 milliards, en passant de 13 106,651 milliards FCFA la veille à 13 142,391 milliards FCFA ce mercredi 1er juillet 2026.

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La tendance haussière est également notée au niveau des indices. L'indice BRVM Composite progresse de 0,94% à 457,48 points contre 453,21 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre aussi une hausse de 1,02% à 214,62 points contre 212,45 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige est en hausse de 0,75% à 176,14 points contre 174,83 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Principal s'est accru de 0,92% à 331,53 points contre 328,52 points précédemment.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) a enregistré une variation positive de 0,95% à 181,37 points contre 179,67 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres ETI Togo (plus 7,50% 43 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 4,17% 7 995 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 3,19% 15 990 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 3,19% à 3 395 FCFA) et Sonatel Sénégal (plus 2,81% à 29 300 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (moins 7,40% à 1 690 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 6,89% 4 190 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (moins 3,15% à 4 300 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 2,82% à 3 450 FCFA) et NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 2,36% à 2 275 FCFA).