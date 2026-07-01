Togo: La Fondation Follereau finance un nouveau centre de formation professionnelle

Le ministère de l'Éducation nationale et la Fondation Follereau Luxembourg (FFL) ont signé mardi un accord de trois ans et demi pour renforcer l'offre de formation professionnelle au Togo.

La Fondation apportera un appui technique et financier pour la construction et l'équipement d'un centre de formation professionnelle à Ebeva-Hiheatro, dans la commune d'Amou 3 (région des Plateaux), ainsi que d'autres infrastructures similaires dans différentes régions du pays.

L'objectif est de rapprocher les centres de formation des jeunes, notamment dans les zones où l'offre est insuffisante, pour leur permettre d'acquérir des compétences adaptées aux besoins du marché du travail.

La Fondation Follereau est une ONG luxembourgeoise qui porte le nom de son fondateur, Raoul Follereau (1903-1977), philanthrope et journaliste français. C'est lui l'initiateur de la Journée des lépreux.

Antérieurement, la FFL n'intervenait au Togo que dans le domaine de la santé, à travers le programme de santé communautaire.