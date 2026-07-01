Togo: Aussi costaud, mais moins polluant

1 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Cimtogo, filiale togolaise du géant mondial allemand Heidelberg Materials, a lancé« Ecocim », un ciment écoresponsable qui remplace le ciment Super Rapide tout en affichant une empreinte carbone réduite.

Le principe : moins de clinker, ce constituant particulièrement gourmand en énergie à produire, sans sacrifier la résistance ni les performances techniques.

Concrètement, les émissions de CO₂ passent de 485,64 kg à 468,6 kg par tonne produite. Un gain qui peut paraître modeste mais qui, multiplié par des milliers de tonnes, représente un effort réel.

Ecocim fait également de Cimtogo la première cimenterie du pays à produire un ciment conforme à la nouvelle norme togolaise TGN 002.

« Ecocim incarne la volonté de Cimtogo d'accompagner les évolutions du secteur de la construction et de promouvoir des solutions plus responsables », a expliqué le directeur général Ebenezer Anim Somuah.

Dans un pays où le béton est roi et la construction en plein essor, faire du ciment un levier de transition écologique - sans perdre en qualité - est un pari audacieux.

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