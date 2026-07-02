Sénégal: La Belgique élimine le Sénégal en 16e de finale (3-2)

Dakar — Le Sénégal a été éliminé de la Coupe du monde 2026 en seizièmes de finale après sa défaite face à la Belgique (2-3), mercredi , au terme d'un scénario cruel marqué par un spectaculaire renversement de situation.

Menant 2-0 grâce à des réalisations de Habib Diarra (25e) et Ismaïla Sarr (51e), les Lions semblaient tenir leur qualification jusqu'à la 85e minute, avant de céder sous les assauts belges. Romelu Lukaku (86e) puis Youri Tielemans (89e) ont ramené les deux équipes à égalité, forçant la prolongation.

Tielemans a finalement offert la qualification aux Diables rouges sur penalty dans le temps additionnel de la prolongation (120e+5), scellant l'élimination d'une sélection sénégalaise qui avait pourtant maîtrisé l'essentiel de la rencontre.