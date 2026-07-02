Sénégal: Le PAM lance un nouveau projet de résilience alimentaire à Tékenguel

Tékenguel (Kanel) — Le Programme alimentaire mondial (PAM) a procédé au lancement du Projet de transformation alimentaire et d'agriculture résiliente face au climat (CRAFT), mercredi, dans le département de Kanel, une initiative visant à "transformer les zones arides en territoires productifs résilients".

La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée à Tékenguel, un village du département de Kanel, dans la région de Matam.

Le Projet de transformation alimentaire et d'agriculture résiliente face au climat "consiste à transformer les zones arides en territoires résilients comme sur ce site de 18 hectares dans lequel travaillent des communautés de femmes", a dit Pierre Lucas, directeur pays du Programme alimentaire mondial.

Selon lui, ce projet a été mis en place à la suite de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), à Yokohama, au Japon, en 2025

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Les femmes ciblées se sont regroupées en groupes de coopératives dans le domaine du maraîchage et de la production avicole.

Pierre Lucas affirme que ce projet piloté et financé par le Japon est "extrêmement original", car il intègre l'apport du secteur privé et des sociétés japonaises travaillant dans le domaine de l'innovation pour la maîtrise de l'eau, la gestion des énergies, mais aussi pour des pratiques agricoles résilientes et durables.

Le PAM a travaillé avec des communautés sur ce projet, en développant une méthodologie qui consiste à mettre les bénéficiaires au centre des décisions, a-t-il expliqué.

"Ce projet ne peut pas être durable sans l'engagement des communautés. Nous avons passé dix jours sur le terrain avec différents acteurs pour choisir les sites retenus pour ce projet afin de comprendre les besoins des communautés, mais aussi les logiques sociales communautaires. C'est ainsi que se font les choix", a-t-il ajouté.

Le PAM, a-t-il assuré, s'est engagé à long terme pour la sécurité alimentaire afin de construire des systèmes agricoles résilients.

En plus de Tékenguel, qui a abrité le lancement du projet CRAFT, le PAM et le gouvernement japonais ont choisi d'autres situés à Belly Thioyi et Dionadioli, dans la commune de Ogo, pour la mise en oeuvre de ce projet.