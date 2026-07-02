Congo-Kinshasa: Le pays assume la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU

Depuis ce 1er juillet 2026, la République démocratique du Congo assure la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations unies. L'annonce a été faite par le ministère des Affaires étrangères, qui souligne que cette responsabilité permettra au pays de contribuer aux débats internationaux sur la paix, la sécurité et le multilatéralisme.

C'est la première fois que la RDC occupe cette fonction. Placée sous la devise : « Plus de paix, plus de justice, plus de développement, plus de multilatéralisme », cette présidence mettra l'accent sur :

Gouvernance des ressources naturelles

Protection des populations civiles

Lutte contre l'impunité

Justice transitionnelle

Agenda Femmes, Paix et Sécurité

Implication des jeunes dans la consolidation de la paix.

Trois événements majeurs annoncés

Le communiqué du ministère précise que trois rendez-vous marqueront ce mois de présidence :

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8 juillet : briefing présidé par la Première ministre sur les violences sexuelles liées aux conflits.

13 juillet : réunion « Arria » conduite par la ministre d'État des Affaires étrangères sur le lien entre ressources naturelles, conflits et paix.

21 juillet : débat public de haut niveau dirigé par le Président de la République sur la gouvernance des ressources naturelles comme levier de paix et de prospérité.

Cette présidence intervient six mois après l'entrée de la RDC comme membre du Conseil de sécurité. Conformément aux règles de l'ONU, chaque membre assure une présidence rotative d'un mois, suivant l'ordre alphabétique, et s'accorde sur un programme de travail mensuel.