Addis-Abeba — Au cours du mois écoulé, l'Éthiopie a enregistré des progrès significatifs dans les domaines de la gouvernance démocratique, de la transformation numérique et du développement des infrastructures stratégiques, illustrant une accélération de la productivité nationale ainsi qu'une croissance économique durable.

Dans son rapport mensuel, le Bureau du Premier ministre indique qu'Abiy Ahmed a dirigé plusieurs initiatives majeures traduisant la mise en oeuvre coordonnée du programme national de développement à long terme de l'Éthiopie dans différents secteurs prioritaires.

Parmi les réalisations les plus marquantes figure la bonne tenue des septièmes élections générales nationales, dont les résultats définitifs ont été officiellement proclamés le 21 juin 2026 par la Commission électorale nationale d'Éthiopie.

Après avoir voté à Beshasha, le Premier ministre Abiy Ahmed a salué la participation pacifique des citoyens, leur patriotisme et leur engagement en faveur du renforcement des institutions démocratiques.

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Le processus électoral a également reçu les félicitations de plusieurs organisations internationales et dirigeants étrangers, qui ont souligné les progrès continus accomplis par l'Éthiopie sur le plan démocratique.

Le pays a également franchi une étape décisive dans sa transition numérique. L'initiative gouvernementale ambitieuse « 5 millions de codeurs éthiopiens » a dépassé son objectif avant l'échéance prévue, totalisant 5 005 146 inscriptions et plus de trois millions de professionnels qualifiés formés aux technologies informatiques en moins de deux ans.

Fort de cette réussite, le gouvernement a relevé son ambition en fixant désormais un objectif de sept millions de codeurs d'ici août 2026, consolidant ainsi la position de l'Éthiopie comme futur pôle africain de l'innovation numérique.

Dans cette dynamique, MESOB, première plateforme africaine intégrée de services publics numériques, a été officiellement lancée.

Elle rassemble les prestations de plusieurs administrations au sein d'une application unique, intuitive et accessible, représentant une avancée majeure vers une administration publique plus moderne, plus efficace et davantage connectée.

Les grands projets d'infrastructures ont poursuivi leur progression.

Les travaux de construction de l'aéroport international de Bishoftu avancent rapidement.

Ce futur centre aérien est conçu pour accueillir jusqu'à 110 millions de voyageurs chaque année, portant la capacité aéroportuaire nationale à un niveau 4,4 fois supérieur à celle de l'aéroport international de Bole et renforçant le rôle de l'Éthiopie comme principale porte d'entrée aérienne du continent.

Dans le même temps, le programme de transformation urbaine d'Addis-Abeba a franchi une nouvelle étape avec l'inauguration du projet d'aménagement des berges d'Entoto-Kebena, couvrant 87,6 hectares, ainsi que le lancement des travaux sur les berges d'Entoto-Kechene Medhanealem.

La capitale a également présenté de nouveaux programmes de logements utilisant les technologies d'impression 3D et la préfabrication de structures métalliques légères, illustrant l'engagement croissant du pays en faveur d'un développement urbain durable reposant sur l'innovation.

La protection de l'environnement demeure une priorité nationale.

Le gouvernement a officiellement lancé l'Initiative Héritage Vert 2026, portant à 65 milliards le nombre cumulé de jeunes arbres visés à l'échelle nationale.

Placée sous le thème « Semons l'espoir », cette campagne prévoit la plantation de huit milliards de jeunes plants durant l'actuelle saison des pluies afin d'étendre le couvert forestier, restaurer les terres dégradées, renforcer la résilience climatique et soutenir les moyens de subsistance des populations rurales, notamment grâce au développement de la production de miel.

En parallèle, une campagne nationale de volontariat d'été a été inaugurée dans le woreda de Goro afin de mobiliser les communautés autour de la construction de vingt nouveaux logements dans le cadre de l'Initiative des Corridors Ruraux. Cette action illustre la volonté constante du gouvernement de promouvoir un développement rural inclusif fondé sur la participation communautaire.

Sur le plan diplomatique, l'Éthiopie a consolidé sa coopération régionale grâce à plusieurs rencontres de haut niveau.

Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec la Mission d'observation électorale de l'Union africaine, dirigée par l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, avant de tenir une réunion bilatérale avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamud consacrée au renforcement de la paix, de la sécurité, de la coopération économique régionale et de la prospérité commune des deux pays voisins.

Les résultats obtenus par le gouvernement ont également été examinés lors du sommet « L'Éthiopie en action », au cours duquel les responsables ont mis en avant la transformation structurelle engagée dans les secteurs de l'agriculture, des mines, de l'investissement, de l'industrialisation ainsi que de la réforme du secteur public, conformément à la philosophie de développement Medemer.

Ces réformes de grande ampleur produisent désormais des retombées économiques concrètes.

Au cours de l'année écoulée, le secteur touristique éthiopien a accueilli 1,4 million de visiteurs internationaux et généré des recettes historiques de 5,2 milliards de dollars américains, confirmant l'attractivité grandissante des destinations du pays, la richesse de son patrimoine culturel et les effets des investissements continus dans des infrastructures répondant aux standards internationaux.

Le Bureau du Premier ministre estime que les résultats enregistrés durant le mois écoulé témoignent de l'engagement constant de l'Éthiopie en faveur de la consolidation démocratique, de l'innovation technologique, du développement durable et de la coopération régionale, tandis que le pays poursuit sa stratégie de prospérité inclusive et de transformation économique à long terme.