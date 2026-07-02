Afrique: COMESA - La Tunisie accélère son intégration économique en sur le continent

Impulsée par le Président de la République, la coopération entre la Tunisie et le Comesa enregistre ses premières retombées positives. Ainsi, les exportations tunisiennes vers les marchés des pays membres de cet espace économique ont augmenté de 50,2 % entre 2019 et 2025, a annoncé, lundi, le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, à l'occasion du troisième forum de présentation des institutions du Comesa, organisé à Gammarth, dans la banlieue Nord de la capitale, Tunis.

La valeur des exportations tunisiennes vers les marchés du Comesa est passée de 1,9 milliard de dinars à près de 2,86 milliards de dinars, après avoir atteint un pic de plus de 3 milliards de dinars en 2023.

Selon le ministre, cette progression traduit une intégration croissante de l'économie tunisienne dans l'espace économique du Comesa. Elle intervient alors que notre pays poursuit ses efforts pour améliorer le climat des affaires, renforcer la numérisation des services commerciaux, simplifier les procédures et améliorer l'environnement de l'investissement, conformément aux objectifs du Comesa et de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Ces réformes visent également à accroître la capacité des entreprises tunisiennes à s'intégrer dans les chaînes de valeur régionales et continentales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Samir Abid a indiqué en outre que les importations tunisiennes en provenance des pays membres du Comesa ont progressé de près de 39 % sur la même période, passant de 1,69 milliard de dinars en 2019 à plus de 2,06 milliards de dinars en 2025, malgré le recul conjoncturel enregistré en 2020 sous l'effet de la pandémie de Covid-19.

Il a souligné que ces indicateurs témoignent de l'importance croissante des marchés du Comesa en tant que partenaire économique de la Tunisie et mettent en évidence le potentiel de développement des échanges commerciaux et des investissements, ainsi que le renforcement de la présence des produits et services tunisiens sur les marchés africains.

La Tunisie poursuivra les réformes destinées à améliorer le climat des affaires, en misant sur la mobilisation du secteur privé, des institutions financières, des organisations professionnelles et des institutions spécialisées du Comesa pour stimuler l'investissement, a encore déclaré le ministre. Il a également insisté sur la nécessité de soutenir les startups ainsi que les petites et moyennes entreprises, et de poursuivre l'élargissement de la zone de libre-échange du Comesa, en cohérence avec les objectifs de la Zlecaf.

Cette évolution s'inscrit dans une dynamique d'intégration croissante de la Tunisie au sein du Comesa sous l'impulsion du Président de la République qui a insisté sur l'urgence et l'importance de cette coopération depuis les travaux du 21e Sommet des Chefs d'État et de gouvernements du Comesa organisé en novembre 2021 en Egypte sur la thématique «Défions notre résilience par une intégration économique numérique stratégique».

Le Président de la République a réaffirmé à cette occasion la volonté de la Tunisie de renforcer sa coopération avec les pays membres du Comesa afin de promouvoir un développement durable, la prospérité et la paix sociale en Afrique.

Il a aussi insisté sur l'importance du transfert de technologie et des savoir-faire, du renforcement des capacités dans les technologies modernes et l'économie numérique, ainsi que du développement d'une économie verte fondée sur les énergies renouvelables pour faire face aux changements climatiques.

Le Chef de l'État a affirmé que «la Tunisie est disposée à concevoir, avec le reste des pays africains, de nouvelles approches de coopération et à développer les échanges commerciaux et économiques interafricains, ainsi qu'à créer de nouvelles formules d'investissement».

Cette dynamique, impulsée par le Président de la République, s'inscrit également dans la volonté de la Tunisie de diversifier ses partenaires économiques, en renforçant ses échanges avec les marchés africains afin d'élargir ses débouchés et de consolider son positionnement commercial à l'international.

La Tunisie a signé, en juillet 2018, l'accord d'adhésion au Comesa. Cette adhésion s'inscrit dans la stratégie nationale visant à renforcer l'intégration économique régionale et à développer les partenariats avec les pays d'Afrique orientale et australe, afin de dynamiser les échanges commerciaux, les investissements et les opportunités de coopération économique.