Algérie: Plus de 24 millions d'Algériens appelés ce jeudi aux urnes pour élire les membres à l'APN

ALGER — Plus de 24 millions d'Algériens sont appelés, jeudi, aux urnes pour élire les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) pour une nouvelle législature, dans le cadre des élections législatives organisées sous le slogan "Soyez un partenaire actif dans la prise de décision.. Votez et participez".

Cette échéance électorale, qui représente une étape charnière dans le processus de l'édification des institutions de l'Etat et de la consolidation de la pratique démocratique, intervient dans un contexte de réformes juridiques et organisationnelles visant à renforcer le contrôle de l'opération électorale et à garantir son intégrité. Ces réformes visent également à rendre plus palpable le rôle des jeunes et des femmes et à consolider la démocratie participative.

L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), chargée de la gestion de l'ensemble du processus électoral, a adopté une stratégie fondée sur le recours aux moyens technologiques modernes, afin de garantir la transparence de l'opération électorale et de faciliter les procédures au profit des citoyens. Dans ce cadre, l'ANIE a mis en place plusieurs plateformes numériques pour optimiser l'organisation de ces élections.

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Au total, 407 sièges à l'APN sont à pourvoir pour un mandat de cinq ans.

Pas moins de 793 listes électorales regroupant 9854 candidats répartis sur différentes circonscriptions électorales à l'intérieur du pays sont en lice. Parmi elles, 613 listes relèvent de 32 partis politiques, une seule liste représente une coalition de partis, et 125 listes qui concernent des candidats indépendants.

A l'étranger, 54 listes comptant un total de 432 candidats sont en compétition. Parmi elles, 47 listes électorales représentent 16 partis politiques, une seule représente une coalition de partis, tandis que les candidats indépendants sont en lice sur six listes électorales.

Le nombre de femmes candidates pour ces élections s'élève à 2032, soit 21% de l'ensemble des candidats. Les jeunes candidats de moins de 40 ans, quant à eux, sont au nombre de 5304, soit 54% du nombre global. Par ailleurs, 4673 candidats ont un niveau universitaire.

Le scrutin se déroule selon le mode de représentation proportionnelle plurinominale, à travers les bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger, ouverts de 8h00 à 19h00.

L'électeur choisit une seule liste et peut accorder sa voix à un ou plusieurs candidats de cette liste, et ce, en fonction des sièges disponibles dans la circonscription électorale concernée ou la zone géographique pour les circonscriptions électorales de l'étranger.

Le bulletin de vote est considéré nul lorsque le nombre de candidats choisis dépasse le nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale ou la zone géographique concernée. Le bulletin où les noms des candidats choisis ne sont pas précisés est déclaré valable et est comptabilisé en faveur de la liste électorale choisie.

Le vote a débuté lundi au niveau des bureaux itinérants, conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral qui stipule le lancement du vote 72 heures avant le jour du scrutin dans les zones couvertes par ces bureaux.

Par ailleurs, les membres de la communauté nationale établie à l'étranger ont commencé à voter dès samedi dernier.

La campagne électorale pour les élections législatives du 2 juillet s'est achevée dimanche après vingt jours de compétition serrée entre les chefs et les représentants des partis politiques en plus des candidats indépendants.

Cette campagne s'est déroulée dans de bonnes conditions d'organisation, sous le contrôle de l'ANIE. L'administration a assuré l'appui nécessaire en moyens humains, matériels et logistiques afin de garantir le bon déroulement de cet événement majeur.

Le corps électoral compte 24.727.041 électeurs, dont 23.872.756 en Algérie et 854.285 membres de la communauté nationale établie à l'étranger, selon la dernière révision des listes électorales.