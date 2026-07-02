Dans un nouveau rapport publié mardi le Groupe de la Banque mondiale indique que les villes de la région MENA peuvent devenir de puissants moteurs d'emploi et de croissance notamment à travers des politiques urbaines adaptées aux besoins.

Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), les villes peuvent jouer un rôle bien plus important dans la création d'emplois si les politiques urbaines sont plus en phase avec les besoins en infrastructures et en logements nécessaires à la croissance du secteur privé et du marché du travail, relève l'institution internationale.

Ce rapport, intitulé « Des villes qui fonctionnent : réaliser le potentiel d'emploi des villes de la région MENA », paraît à un moment charnière pour une région qui comptera près de 300 millions de jeunes à la recherche d'un emploi d'ici à 2050 et où le chômage des jeunes reste parmi les plus élevés au monde, commente la même source.

Alors que plus de 60 % de la population de la région vit dans des villes, le rapport met en avant le rôle central des zones urbaines pour répondre au défi de l'emploi et soutenir la croissance à long terme.

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En s'appuyant sur une nouvelle analyse portant sur 615 villes de la région MENA et plus de 8.000 villes dans le monde, le rapport constate que les villes de la région MENA sont relativement productives selon les normes mondiales, mais disposent encore d'une marge de progression importante.

La ville médiane de la région affiche un niveau de productivité inférieur de 17,6 % à celui des villes les plus performantes au monde (de taille identique).

« C'est dans les villes que se jouera l'avenir de l'emploi dans la région MENA », assure Almud Weitz, directrice régionale chargée des Infrastructures à la BM, citée dans un communiqué.

La politique urbaine ne se résume pas aux bâtiments, aux routes ou à l'aménagement du territoire, mais consiste aussi à créer les conditions permettant aux entreprises de se développer et d'innover, et aux femmes et aux jeunes d'avoir accès à l'emploi, a-t-elle fait observer.

« Lorsque les villes sont bien planifiées, bien connectées et dotées de services fiables et abordables, elles peuvent ouvrir davantage de perspectives aux travailleurs et devenir des moteurs de croissance et de résilience », a ajouté Mme. Weitz.

Le rapport identifie plusieurs obstacles qui freinent le développement des villes de la région. De nombreuses entreprises urbaines peinent à accéder à des terrains, à l'électricité, à l'eau et aux transports.

La participation des femmes au marché du travail reste limitée et bien en deçà de la moyenne mondiale, et les problèmes de transport, de garde d'enfants et de sécurité entravent leur accès à l'emploi, selon l'étude.

Les contraintes en matière de logement pèsent également sur la mobilité de la main-d'oeuvre, en particulier pour les jeunes et les travailleurs peu qualifiés à la recherche d'opportunités d'emploi.

La région compte en outre une faible proportion de grandes entreprises privées et d'entreprises à capitaux étrangers, alors qu'il est prouvé que celles-ci peuvent favoriser la création d'emplois et la croissance de la productivité.

Le rapport met en avant quatre axes d'amélioration pour aider les villes à transformer la croissance urbaine en création d'emplois : la densité productive, qui consiste à garantir que les populations et les entreprises disposent des infrastructures et des services dont elles ont besoin pour travailler efficacement ; la connectivité aux marchés, qui relie les villes aux marchés nationaux et internationaux ; l'attractivité pour les investissements et les talents, grâce à l'amélioration de l'environnement des affaires et la qualité de vie urbaine ; et les partenariats public-privé, qui rassemblent entreprises, investisseurs et pouvoirs publiques autour d'une planification concrète et de réformes.

« Avec la bonne combinaison de planification urbaine, d'offre de services fiables, de connectivité aux marchés et de participation du secteur privé, les villes de la région MENA peuvent contribuer à relever le défi de l'emploi et ouvrir la voie à une croissance plus inclusive et à des opportunités économiques plus larges », conclut le rapport.