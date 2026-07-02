Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 2 juillet 2026

revue de presse

Mondial 2026 : Le Sénégal craque en fin de match et quitte la compétition après une remontée belge

Le Sénégal est passé tout près d'un exploit historique avant de voir son rêve mondial s'effondrer dans les dernières minutes. Dominateurs pendant près de 85 minutes, les Lions de la Teranga se sont finalement inclinés 3-2 après prolongation face à la Belgique, en seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, au terme d'un scénario aussi cruel qu'inattendu.

Dès l'entame, les hommes de Pape Thiaw ont imposé leur rythme, étouffant une équipe belge longtemps incapable de répondre à l'intensité sénégalaise. Après plusieurs occasions franches, Habib Diarra a ouvert le score à la suite d'un premier arrêt de Thibaut Courtois sur une tentative d'Ismaïla Sarr. Au retour des vestiaires, les Lions ont poursuivi leur domination et Ismaïla Sarr a doublé la mise après une superbe ouverture de Moussa Niakhaté. (Source allAfrica)

Algérie : Plus de 24 millions d'Algériens appelés ce jeudi aux urnes pour élire les membres à l'APN

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Plus de 24 millions d'Algériens sont appelés, jeudi, aux urnes pour élire les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) pour une nouvelle législature, dans le cadre des élections législatives organisées sous le slogan "Soyez un partenaire actif dans la prise de décision. Votez et participez".

Cette échéance électorale, qui représente une étape charnière dans le processus de l'édification des institutions de l'Etat et de la consolidation de la pratique démocratique, intervient dans un contexte de réformes juridiques et organisationnelles visant à renforcer le contrôle de l'opération électorale et à garantir son intégrité. Ces réformes visent également à rendre plus palpable le rôle des jeunes et des femmes et à consolider la démocratie participative. (Source Algérie Presse Service)

Bénin : Les premières nominations au Sénat officiellement annoncées

Le président de la République, Romuald Wadagni, et le président de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbénou, ont procédé aux premières nominations au Sénat, marquant une étape importante dans la mise en place de la chambre haute du Parlement béninois.

Réuni le 1er juillet en Conseil des ministres, le gouvernement a annoncé la désignation de dix personnalités par le chef de l’État. Il s’agit d’Alassane Seidou, Fortunet Alain Nouatin, Robert Gbian, Taffa Adam, Albert Ezin Badou, Ousmane Batoko, Raïmi Amadou, Paul Hounkpè, Emmanuel Tiando et Pascal Irénée Koupaki.

De son côté, le président de l’Assemblée nationale a nommé quatre personnalités : Adidjatou Mathys, Abraham Zinzindohoué, Sacca Lafia et Charles Toko. Ces quatorze personnalités rejoignent les membres de droit prévus par la Constitution, notamment les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l’Assemblée nationale et les anciens présidents de la Cour constitutionnelle. (Source Apanews)

Transport aérien : L'Afrique maillon faible de la chaîne mondiale des bagages

Avec le taux le plus élevé de bagages mal acheminés au monde, le continent paie le prix d'infrastructures encore insuffisantes et de son intégration incomplète aux grands réseaux aériens internationaux.

L'Afrique ambitionne de devenir un carrefour majeur du transport aérien mondial. Pourtant, derrière la progression du trafic passagers, une faiblesse structurelle continue de pénaliser la compétitivité du secteur : la gestion des bagages. Selon le rapport Sita 2026 Baggage IT Insights, le continent enregistre 12,1 bagages mal acheminés pour 1 000 passagers, soit plus du double de la moyenne mondiale (4,9).

Un record qui dépasse les performances de l'Europe (10,5), du Moyen-Orient (5) et de l'Asie-Pacifique (3,4). Au-delà de l'anecdote, ces chiffres révèlent les défis de l'intégration aérienne africaine. Car le problème ne réside pas tant dans les vols domestiques que dans les liaisons internationales. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Le retrait des pays de l'AES porte atteinte à la justice, selon la CPI

L'organe exécutif de la Cour pénale internationale (CPI) a fait part mercredi de ses inquiétudes concernant le récent retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger, estimant que cela portait atteinte à la quête mondiale de justice.

Ces États d’Afrique de l’Ouest dirigés par des régimes militaires ont annoncé en septembre qu’ils se retiraient de la CPI, qui poursuit les individus pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Les trois pays ont déclaré dans un communiqué commun l’année dernière que la Cour, basée à La Haye, était « un instrument de répression néocolonialiste entre les mains de l’impérialisme ».

L’Assemblée des États parties de la CPI, l’organe représentant les pays qui composent la Cour, a déclaré avoir « pris note de la situation avec inquiétude » et a regretté ces retraits. (Source Africanews)

Akissa, la boîte à histoires qui veut faire entendre les imaginaires africains

Après dix ans dans l’animation et l’édition jeunesse en Côte d’Ivoire, Studio 6 lance Akissa, une boîte à histoires audio consacrée aux contes, récits, comptines et chansons d’Afrique. Un objet sans écran, pensé pour les enfants dès trois ans, qui entend donner plus de place aux héros, aux langues et aux imaginaires du continent.

Fondé en 2014 par Honoré Essoh et installé à Yopougon, à Abidjan, Studio 6 poursuit son travail autour de la jeunesse africaine avec un nouveau support : Akissa. Présentée comme la première boîte à histoires audio entièrement dédiée aux récits africains, elle propose 90 histoires et chansons, dont des comptines interprétées en neuf langues : wolof, malinké, peul, lobi, lingala, baoulé, zarma, sénoufo et yacouba. (Source Afrik.com)

Google et Idris Elba font un don d’un million de dollars pour élargir l’accès à l’IA à 100 000 créateurs africains

L’annonce est signée Google et Idris Elba. Un million de dollars seront injectés dans un programme destiné à offrir un accès privilégié à l’intelligence artificielle à 100 000 créateurs africains. Cinéastes, musiciens, designers, écrivains et autres acteurs du numérique installés au Nigeria, en Afrique du Sud, au Ghana, au Kenya et en Sierra Leone pourront ainsi utiliser gratuitement l’assistant Gemini et d’autres outils numériques du géant californien.

L’initiative, officialisée lors du sommet sur l’IA organisé à Johannesburg, se veut une réponse concrète aux goulets d’étranglement qui freinent encore la production locale de contenus.

Concrètement, le programme permettra aux bénéficiaires de produire des œuvres plus sophistiquées, à moindre coût et en un temps réduit. James Manyika, vice-président senior de Google chargé de la recherche et de la technologie, insiste sur ce point : il s’agit de mettre à disposition des ressources qui étaient jusqu’ici réservées à ceux capables de financer des équipements et des logiciels onéreux. (Source Africapresse)

Africa Food Safety Forum - La sécurité sanitaire des aliments au coeur des priorités

Un aliment ne nourrit véritablement que lorsqu'il est sûr. Face aux risques sanitaires, aux effets du changement climatique et aux nouvelles exigences des marchés, experts, autorités publiques et acteurs du secteur agroalimentaire se donnent rendez-vous à Abidjan pour repenser les systèmes alimentaires africains.

La septième édition de l'Africa Food Safety Forum (Afsf 2026) s'est ouverte, le mercredi 1er juillet 2026, à Latrille Event, à Cocody, sous le signe de la sécurité sanitaire des aliments.

Représentant le ministre des Ressources animales et halieutiques, Tiémoko Touré, la conseillère technique Fadiga Aïda a présidé la cérémonie d'ouverture, appelant à une mobilisation collective pour garantir aux populations africaines une alimentation saine, sûre et durable. (Source Fratmat)

Mozambique : Daniel Chapo, en visite dans le Cabo Delgado, appelle les terroristes à « entamer le dialogue »

Le président mozambicain Daniel Chapo termine ce jeudi 2 juillet un déplacement dans la région du Cabo Delgado, alors que les attaques jihadistes continuent de déplacer les populations. L'Organisation Internationale des Migrations dénombre plus de 26 mille déplacés depuis début mai.

Après une première visite dans la région en 2025, dédiée aux forces armées, cette fois-ci, le chef d'état mozambicain est allé au contact des populations, qui nourrissent un sentiment d'abandon face à la menace terroriste.

Face à un parterre d'habitants qui se sentent délaissés depuis des années par Maputo, dans cette région reculée en proie à une insurrection jihadiste, Daniel Chapo a promis que le développement socioéconomique du Cabo Delgado est une priorité de son gouvernement. Lors de son discours, le président mozambicain a également invité les insurgés à « quitter leurs forêts pour entamer un dialogue ». (Source RFI)

Tunisie : Le journaliste Mourad Zeghidi réclame sa libération au président Kaïs Saïed

Emprisonné depuis mai 2024, le chroniqueur franco-tunisien demande sa sortie en vertu de la commission de réconciliation pénale mise en place par le président tunisien, visant à récupérer les fonds publics contre un allègement des poursuites.

Le journaliste et chroniqueur franco-tunisien Mourad Zeghidi, emprisonné en Tunisie depuis mai 2024, d’abord pour des propos critiques à l’égard du président tunisien, puis pour des malversations financières présumées, a adressé une lettre ouverte au chef d’Etat, Kaïs Saïed, dans laquelle il demande sa libération en invoquant le règlement de l’ensemble de son dû.

« Monsieur le président de la République, j’ai suivi avec une grande attention vos récentes déclarations du 10 juin 2026 », a-t-il écrit dans ce courrier, publié mardi soir par la page « Free Mourad Zeghidi » et par sa famille sur Meta. (Source Le Monde Afrique)