Sénégal: Coupe du monde 2026 - Une fin de match catastrophe et le pays gâche son rêve de 8es contre la Belgique

Le Sénégal a tout gâché contre la Belgique mercredi 1er juillet, à Seattle. Après avoir longtemps mené 2-0, les Lions de la Teranga se sont sabordés à la fin du temps réglementaire, avant de voir la Belgique passer devant sur penalty en toute fin de prolongation. Une défaite aussi amère que difficile à digérer, qui met un point final au Mondial de Sadio Mané et ses coéquipiers.

Les sélections africaines sont-elles condamnées aux regrets dans cette Coupe du monde 2026 ? Le Sénégal, après avoir vu la Côte d'Ivoire et la RDC laisser s'échapper des matches qu'ils pouvaient gagner, a vu son rêve de 8es de finale lui glisser entre les doigts contre la Belgique. Pourtant, les Lions de la Teranga avaient tout bien fait... pendant 80 minutes.

Tout a commencé avec un sérieux coup de chaud. Le coeur des supporters sénégalais a probablement sauté un battement quand Ismaïla Sarr, arrivé à pleine vitesse au point de penalty pour reprendre un centre d'Ismail Jakobs, a touché le poteau puis le petit filet extérieur, en tentant comme il a pu de frapper à nouveau alors qu'il était à terre, au quart d'heure de jeu.

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L'action n'a pas fait but, mais a eu le mérite de lancer les hostilités. C'est d'ailleurs 10 minutes plus tard qu'Habib Diarra a profité d'un excellent centre de Sadio Mané et d'une tête sur le poteau de Sarr - décidément malheureux sur ses tentatives, mais pas pour longtemps - pour pousser le ballon dans le but.

Un air de déjà-vu

La Belgique a alors commencé à jouer une douce mélodie bien connue des sélections africaines éliminées de ce Mondial. Les Diables rouges, désormais menés au score, ont doucement repris les commandes du match, à mesure que Kévin De Bruyne montait en puissance. Le milieu de terrain de Naples a délivré une bonne passe pour décaler Jérémy Doku sur la droite, dont le centre dévié, devenu une frappe cadrée, aurait pu tromper Mory Diaw (43e). Juste avant que Maxim De Cuyper tente sa chance après un corner joué court, d'une frappe enroulée du droit en direction de la lucarne, détournée superbement par le gardien du Havre (45e).

Mais les Lions de la Teranga ont d'abord refusé de subir le même sort que les Éléphants et les Léopards. Dès le retour des vestiaires, les hommes de Pape Thiaw ont cueilli les Belges à froid avec un très long ballon de Moussa Niakhaté qui a surpris Arthur Theate, mal aligné, qui a laissé filer Sarr dans son dos. Un contrôle de la poitrine en plein sprint et une volée puissante plus tard, l'attaquant de Crystal Palace avait fini de trouver les poteaux de Thibaut Courtois et a fait le break pour le Sénégal (50e).

La sensation de voir ces Lions avec deux buts d'avance tranchait avec la déconfiture belge. Incapables de se montrer réellement dangereux, malgré les changements opérés par Rudi Garcia (Lukaku entré à la mi-temps, Raskin et Kukebakio 56e, Moreira 63e), les Diables rouges ont été bien pâles après avoir encaissé le deuxième but. Ils n'ont jamais su trop que faire avec le ballon... jusqu'à ce que les Sénégalais se sabordent.

Du mirage de la qualification au cauchemar

En trois minutes, les Sénégalais ont laissé leur rêve s'envoler. Pathé Ciss a d'abord relâché l'étreinte sur Lukaku de quelques centimètres. Sur un centre anodin de Thomas Meunier, l'attaquant belge a repris en une touche, à moitié dos au but, pour surprendre Diaw (86e). Trois minutes plus tard, Diaw a cette fois raté sa sortie aérienne pour permettre à Youri Tielemans d'envoyer une tête dans le but vide (89e). Un instant plus tôt, les Sénégalais s'imaginaient en 8es, les voilà emmenés en prolongation.

Pas grand-chose à signaler dans cette demi-heure supplémentaire. Quelques opportunités belges et une grosse occasion manquée par Ibrahim Mbaye, accentuant l'impression d'un match gâché. Car dans le temps additionnel de la prolongation, c'est bien un penalty qui a tout fait basculer. Mais pas celui d'une séance de tirs au but. Sur un centre en retrait belge, repris par Lukebakio qui a envoyé le ballon sur la barre, la VAR a vu Lamine Camara s'essuyer les crampons sur le pied de Tielemans.

Après de longues minutes de réflexion et plusieurs dizaines de révisions, l'arbitre a désigné le point de penalty pour la Belgique. Tielemans s'est alors fait vengeance en envoyant le ballon dans la lucarne, tout en sang-froid (120e+5). Tout était fini pour les Lions. Plus forts que jamais, après une CAN dont on ne connaît toujours pas le vainqueur officiel, Thiaw et ses hommes ont perdu une opportunité en or. Celle d'écrire l'histoire de la sélection, avec un 8e de finale face à un adversaire abordable - la Bosnie-Herzégovine ou les États-Unis - pour régaler tout un peuple.