Gabon: Avocat + manioc - Le duo qui nourrissait nos grands-parents avant que le pain ne devienne une vedette à Lébamba

À Lébamba, dans le département de la Louetsi -wano, il fut un temps où, chez le peuple Nzebi, le pain n'était qu'un inconnu de passage. Le véritable roi de la table, c'était le manioc.

Et son fidèle compagnon, l'avocat bien mûr. Ensemble, ils formaient un repas complet : du matin au soir, ils remplissaient les ventres, donnaient de l'énergie et faisaient grandir des générations entières.

À cette époque, personne ne demandait du beurre, de la confiture ou du chocolat à tartiner. Un bon morceau de manioc, un avocat fondant, et tout le monde était satisfait.

Les anciens traversaient les champs, les rivières et les collines avec cette seule force. Comme quoi, l'avocat était déjà un « superaliment » avant que ce mot ne devienne à la mode.

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Aujourd'hui, les habitudes ont changé. Beaucoup regardent l'avocat accompagné de manioc comme un repas d'un autre âge, préférant le pain venu d'ailleurs.

Pourtant, ce duo traditionnel n'a rien perdu de sa valeur. Il est nourrissant, naturel, accessible et profondément enraciné dans notre identité.

Il est peut-être temps de réhabiliter ce mariage culinaire qui a résisté à la faim bien avant l'arrivée de la boulangerie.

Après tout, nos ancêtres n'avaient pas besoin d'une baguette pour être debout dès l'aube. Un bon avocat et un morceau de manioc faisaient largement l'affaire et personne ne réclamait un sandwich !