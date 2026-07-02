ALGER — Les membres de la communauté nationale à l'étranger ont salué l'attention particulière que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, n'a cessé d'accorder à la prise en charge de leurs préoccupations, renforçant leur attachement à la mère patrie, et contribuant à leur forte adhésion au processus de développement national et de renforcement de l'édification des institutions de l'Etat.

La participation massive des membres de la communauté nationale à l'étranger et leur affluence notable vers les bureaux de vote, dans le cadre de l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) du 2 juillet 2026, constituent une opportunité pour réaffirmer leur attachement à l'Algérie, à la faveur de plusieurs acquis consacrés par le président de la République à leur profit, selon les déclarations recueillies par des envoyés spéciaux de l'APS, déployés à travers plusieurs capitales, auprès des membres de la communauté nationale établie à l'étranger.

Cette échéance électorale intervient dans le cadre d'une série de mesures décidées par le président de la République visant à renforcer le lien des membres de la communauté nationale avec la patrie et à faciliter leur intégration dans divers processus nationaux.

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Cela s'est traduit à travers l'augmentation du nombre de sièges alloués au sein de l'APN aux circonscriptions électorales à l'étranger, afin d'assurer une représentation plus large, en adéquation avec l'évolution du nombre des membres de la diaspora et leur répartition à travers les différents pays du monde.

Cette mesure reflète la volonté politique visant à associer les Algériens établis à l'étranger dans la prise de décision nationale. Les électeurs ayant accompli leur devoir dans le cadre des élections législatives ont été unanimes à dire que la décision de porter, de 8 à 12, le nombre de sièges alloués à la communauté nationale à l'étranger au sein de l'APN illustre l'attachement du président de la République à garantir une meilleure prise en charge de leurs préoccupations et aspirations.

Ils ont, en outre, salué l'aide accordée par l'Etat au profit des jeunes candidats au sein des listes indépendantes à l'étranger, à l'instar de leurs pairs à l'intérieur du pays, laquelle se veut un véritable stimulant pour les jeunes afin de s'engager dans l'action politique et de participer à la gestion des affaires publiques.

A cette occasion, plusieurs membres de la communauté nationale à l'étranger ont estimé que les mesures prises en leur faveur au cours des dernières années, ayant porté leurs fruits, sont désormais une réalité concrète, notamment à travers le renforcement de leur représentation au sein du prochain Parlement, le rapprochement et la numérisation des services administratifs et consulaires, et l'implication des compétences nationales établies à l'étranger dans les efforts de développement, des acquis qui les incitent à adhérer avec force à cette démarche.

Selon les échos provenant des différentes capitales du monde sur le déroulement de l'opération de vote au titre des législatives du 2 juillet, l'ensemble des mesures prises par le président de la République en faveur de la communauté nationale résidant à l'étranger représente une motivation supplémentaire pour contribuer au renforcement du processus démocratique dans le pays et à l'ancrage de la culture de la participation politique.

Par ailleurs, le président de la République avait réitéré, à maintes occasions, que la communauté nationale établie à l'étranger constitue un partenaire essentiel dans le processus de développement national, insistant sur la nécessité de valoriser ses compétences et de tirer profit de son expertise, tout en veillant à préserver les liens culturels et civilisationnels qui les unissent à leur mère patrie.

Cette volonté s'est récemment traduite par la création du Haut Conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger, que les enfants de l'Algérie qualifient de démarche stratégique à même d'unir les capacités algériennes établies à l'étranger.

Selon de nombreux membres de la communauté nationale établie à l'étranger, ce Conseil constitue une véritable valeur ajoutée, à même d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération avec les universités et les établissements internationaux, à travers l'instauration de partenariats scientifiques, l'attraction de projets de recherche, et le transfert d'expertises et de technologies modernes vers l'Algérie, outre le réseautage permanent entre les compétences algériennes établies à l'étranger.

Les mesures prises en faveur de cette catégorie incluent également la facilitation de leurs déplacements vers le pays, notamment à travers le renforcement des dessertes aériennes et maritimes durant la saison estivale, et la révision de plusieurs dispositions réglementaires relatives au voyage, en plus de la poursuite des efforts visant à améliorer les conditions de leur accueil au niveau des différents postes frontaliers.

Parmi les principaux acquis réalisés au profit des membres de la diaspora figure également l'ouverture d'agences de la Banque extérieure d'Algérie (BEA) en France, facilitant ainsi les transferts de fonds et l'accès aux crédits immobiliers au profit des Algériens résidant dans ce pays.

Il s'agit, en outre, de la prise de plusieurs mesures destinées à encourager les membres de la communauté nationale à investir en Algérie, à travers l'amélioration du climat des affaires, la mise en place de mécanismes d'accompagnement des porteurs de projets, la simplification des procédures de création d'entreprises, ainsi que l'ouverture de nouvelles perspectives d'investissement dans les différents secteurs productifs, afin de tirer pleinement profit de l'expertise et des compétences des Algériens établis à l'étranger.

Une participation massive au scrutin demeure, selon les membres de la communauté nationale à l'étranger, un droit constitutionnel et une responsabilité nationale qui confortent le processus démocratique et consolident la confiance dans les institutions de l'Etat, cette échéance nationale revêtant un message civilisationnel qui témoigne de l'attachement des Algériens à leur patrie et de leur foi en son avenir.