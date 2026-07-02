Congo-Brazzaville: Transformation du bois - Le ministre Michel Djombo tâte la réalité à Ngombé et à Pokola

Après avoir visité quelques unités industrielles à Brazzaville, le ministre du Développement industriel, des Zones économiques et de la Promotion du secteur privé, Michel Djombo, a mis le cap le week-end dernier sur le département de la Sangha, au Nord du pays, où il s'est enquis du fonctionnement de deux usines de transformation de bois implantées dans la communauté de Pokola et dans la localité de Ngombé.

En compagnie du préfet de la Sangha, Edouard Denis Okouya, et des cadres du département, le ministre Michel Djombo s'est rendu auparavant à Ngombé. Là-bas, il a visité l'usine de la société IFO, une entreprise de référence spécialisée dans la transformation industrielle du bois. Sur place, le ministre a inspecté au détail près toute la chaîne de production de bois, allant de la scierie, des séchoirs, du laboratoire, de l'atelier de lamellé-collé, de la scierie hydraulique aux unités de stockage.

Il s'est ainsi fait une idée réelle du fonctionnement global de cette unité forestière avant d'apprécier les investissements réalisés par l'opérateur. Déjà bien organisé, le responsable d'IFO a exprimé au ministre son engagement à renforcer les investissements dans le but de moderniser ses outils de production. L'objectif étant d'accroître la valeur ajoutée locale des ressources forestières.

Mais dans les échanges, les responsables de la société IFO ont déploré à Michel Djombo le sempiternel problème d'électricité qui leur empêche de développer une industrie de transformation de bois plus compétitive, attractive et à forte valeur ajoutée.

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A la fin, le ministre Michel Djombo a exprimé son satisfecit et réaffirmé aux opérateurs forestiers la volonté du gouvernement de faire de la Sangha un pôle industriel compétitif, créateur d'emplois et moteur de la transformation locale des ressources forestières du Congo.