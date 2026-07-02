Afrique: Conférence HerAfCFTA 2026 - Le Congo fait entendre sa voix au Nigeria

1 Juillet 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

La ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf), Jacqueline Lydia Mikolo, a porté la voix du Congo à la conférence régionale HerAfCFTA 2026 d'Abuja, au Nigeria, qui a eu pour enjeu de placer les femmes entrepreneures au centre de l'agenda commercial du continent.

La conférence régionale HerAfCFTA 2026 d'Abuja s'est tenue le 29 juin, soit un jour avant la 18e réunion du Conseil des ministres en charge du Commerce de la Zlécaf. Porteuse de la voix du Congo à ce rendez-vous, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo a dévoilé les initiatives du pays déterminé à réussir son entrée dans le marché continental, tout en soulignant la place de la femme dans ce challenge.

« Aujourd'hui, les femmes assurent près de 70% du commerce transfrontalier informel en Afrique. Au Congo, elles tiennent plus de 80% du commerce transfrontalier informel. Elles dirigent près de 78% des activités économiques du même secteur et près de 30% d'entreprises formelles. Elles représentent 51,3% de la population nationale. Pourtant, ce potentiel demeure largement sous-exploité. L'accès au financement, aux marchés, aux normes de qualité, aux plateformes numériques, aux chaînes de valeur régionales reste insuffisant », a fait savoir la ministre Jacqueline Lydia Mikolo.

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Selon elle, « la Zlécaf offre l'opportunité historique de corriger ces déséquilibres en transformant des millions de commerçants et d'entrepreneurs en entreprises africaines compétitives, créatrices de richesse et d'emplois ».

Abondant dans le même sens lors de cette réunion d'Abuja, le secrétaire général de la Zlécaf, Wamkele Mene, a appelé à une action coordonnée pour placer les femmes entrepreneures au coeur de l'agenda commercial du continent.

Il convient de rappeler que la conférence régionale de haut niveau HerAfCFTA est un événement phare initié par le Programme des Nations unies pour le développement, dédié à l'autonomisation économique des femmes et des jeunes dans le commerce intra-africain.

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