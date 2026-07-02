Afrique: Audience du Président du Faso - Le Burkina Faso invité au prochain Forum africain sur l'Eau au Tchad

Le Président du Faso, Chef de l'État, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ a reçu en audience, ce mercredi 1er juillet 2026, la Ministre déléguée auprès du Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'Étranger, Mme Fatime Aldjineh GARFA. Elle était accompagnée de son homologue burkinabè, la Ministre déléguée auprès du Ministre des Affaires étrangères, la Camarade Bêbgnasgnan Stella Eldine KABRÉ/KABORÉ.

Porteuse d'un message du Président de la République du Tchad, le Maréchal Mahamat Idriss Déby ITNO à son homologue burkinabè, la Ministre envoyée spéciale a dévoilé l'objet de sa mission à l'issue de l'audience : le Tchad abrite les 15 et 16 juillet prochains à N'Djamena le Forum africain sur l'Eau. « Le Président du Tchad a tenu personnellement à inviter son homologue du Burkina Faso à l'effet de participer à cet important événement qui lie nécessairement nos pays du Sahel », a souligné la Ministre tchadienne, Mme Fatime Aldjineh GARFA.

Selon elle, le Chef de l'État burkinabè a accueilli cette démarche avec un très grand intérêt et a réaffirmé la nécessité pour les deux nations de faire front commun face aux crises climatiques et environnementales qui ne connaissent pas de frontières.