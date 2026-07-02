Afrique: Rotary International - Le Nigérian Olayinka Hakeem Babalola prend la tête de l'organisation

Membre du Rotary Club de Trans Amadi, au Nigeria, Olayinka Hakeem Babalola a officiellement pris ses fonctions le 1er juillet, à la présidence du Rotary International. Il devient ainsi le deuxième Africain à accéder à la tête de cette organisation de bénévoles.

Durant son mandat d'un an, le Nigérien entend faire de la construction de la paix, du développement des communautés et de l'éradication de la poliomyélite les principales priorités de Rotary. À la tête d'un réseau de plus de 1,2 million de membres répartis dans quelque 45 000 clubs à travers le monde, le nouveau président compte orienter ses actions vers le renforcement des initiatives locales et la recherche de solutions durables aux défis auxquels font face les communautés.

Pour Olayinka Hakeem Babalola, le Rotary demeure un formidable instrument de rapprochement entre les peuples dans un contexte international marqué par les tensions et les fractures sociales. « Le Rotary donne à ses membres l'opportunité d'avoir un impact local tout en s'épanouissant grâce à des relations tangibles, à la collaboration et à une plus grande sensibilité aux perspectives diverses.

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À une époque où de nombreuses sociétés sont confrontées à des divisions et à l'incertitude, je suis convaincu que le Rotary a un rôle important à jouer pour favoriser la compréhension, promouvoir la paix et offrir aux communautés les moyens de prospérer », a-t-il déclaré à l'occasion de sa prise de fonction.

Parmi les grands chantiers qui l'attendent figure la poursuite de l'éradication mondiale de la poliomyélite, l'un des programmes emblématiques du Rotary International. En collaboration avec les partenaires de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio, l'organisation est parvenue à réduire de 99,9 % les cas recensés dans le monde.

Plus de trois milliards de dollars ont été investis, auxquels s'ajoutent des millions d'heures de bénévolat ayant permis de protéger plus de trois milliards d'enfants contre cette maladie invalidante. Olayinka Hakeem Babalola connaît parfaitement ce combat. Il a siégé à la commission « En finir avec la polio : compte à rebours vers l'histoire » et a conseillé la commission nationale PolioPlus du Nigeria, contribuant ainsi aux efforts de vaccination et de sensibilisation.

En outre, le Rotary poursuit des actions dans plusieurs domaines prioritaires, notamment la prévention des maladies, l'accès à l'eau potable, l'assainissement, l'éducation, la santé maternelle et infantile, le développement économique local ainsi que la protection de l'environnement. Depuis plus d'un siècle, la Fondation Rotary, bras humanitaire de l'organisation, a consacré plus de 5,5 milliards de dollars au financement de projets à fort impact à travers le monde.

Ingénieur de formation, Olayinka Hakeem Babalola possède également une solide expérience dans le secteur pétrolier et gazier. Durant plus de trente ans, il a occupé des fonctions de direction, notamment au sein de Shell PLC, avant de créer Riviera Technical Services Ltd., spécialisée dans les infrastructures pétrolières et gazières.

Son engagement rotarien remonte à 1984, lorsqu'il rejoint le Rotaract, le mouvement destiné aux étudiants et jeunes professionnels. Dix ans plus tard, il intègre le Rotary Club de Trans Amadi où il gravit progressivement tous les échelons de l'organisation jusqu'à accéder aujourd'hui à sa plus haute fonction. Avec son épouse Preba, il soutient activement la Fondation Rotary à travers une dotation commémorative et figure parmi les membres du Cercle Arch Klumph, qui distingue les plus importants philanthropes de l'organisation. Il a été récompensé par plusieurs distinctions, précisément l'Africa Centennial Heroes Award, le prix « Servir d'abord », le prix régional pour un monde sans polio ainsi que la Citation pour services méritoires de la Fondation Rotary.