Congo-Kinshasa: Mondial 2026 - La RDC éliminée après sa défaite face à l'Angleterre (1-2)

Les Léopards de la RDC sont sortis la tête haute du Mondial 2026, ce mercredi 1er juillet, après leur défaite face aux Three Lions d'Angleterre sur le score de deux buts à un. Ils ont fait une belle prestation, qui a poussé l'Angleterre à puiser dans ses dernières réserves pour gagner la partie.

La première mi-temps a pourtant été globalement dominée par les Congolais. Dès la sixième minute de jeu, Cipenda a ouvert la marque pour la RDC. Il frappe du pied droit depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le ballon se loge dans la partie inférieure gauche du filet.

Un avantage qui a davantage galvanisé les Congolais. Ces derniers ont d'ailleurs renforcé leur pression dans le camp adverse. Le score est resté inchangé jusqu'à la pause, les quelques soubresauts des Anglais n'ayant rien donné.

Ils se sont heurtés maintes fois soit au mur défensif, soit à la ténacité du gardien L. Mpasi, qui a opposé une résistance héroïque.

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La donne a changé à la reprise. Les Anglais ont pris l'ascendant : égalisation à la 75e minute. H. Kane tire de la tête et trouve le filet. Le coup de tête est effectué au centre de la surface de réparation. Une position dégagée lui a permis de marquer dans la partie inférieure gauche du filet.

La situation devient difficile pour les Congolais. Le doublé de H. Kane est intervenu à la 86e minute. Ce dernier a frappé du pied droit du côté droit de la surface de réparation depuis le coin du but. Le ballon est entré dans le coin supérieur droit du filet. Fin du match: Angleterre - RDC (2-1).